Montpellier Hérault Rugby : une refonte de site pour de nouvelles ambitions sur le digital ?

Le Montpellier Hérault Rugby a mis en ligne au mois de décembre dernier la nouvelle version de son site officiel. Un travail de longue haleine qui doit permettre au club montpelliérain de mieux mettre en valeur l’ensemble de ses activités tout en développant ses audiences sur le digital. Et les premiers résultats sont prometteurs. Eclairage.

Le site officiel du Montpellier Hérault Rugby a pris un sérieux coup de… jeune ! C’est sûrement la réflexion venue à l’esprit des supporters montpelliérains en découvrant la nouvelle plateforme institutionnelle du MHR mise en ligne au mois de décembre dernier. « Nous avions besoin de remettre au goût du jour notre site officiel. La précédente version datait de 2014. Cela représente une éternité dans le monde du web ! Elle n’était pas totalement obsolète mais elle commençait à être vieillissante au niveau de l’UX/UI » nous fait ainsi savoir Yannis Dominguez, Responsable de la Communication au MHR et en charge de ce projet de refonte de site.

Si le design moderne adopté par la nouvelle plateforme – avec une place importante accordée aux photos – est le premier élément qui saute aux yeux ; ce travail de refonte va bien au-delà d’un lifting esthétique. « On voulait se doter d’un nouveau site bien plus ergonomique avec une architecture de contenus claire afin que nos utilisateurs trouvent les informations facilement et rapidement. Il faut impérativement éviter de générer de la frustration liée à une information qui n’a pas été trouvée. On avait besoin d’un nouveau site à la fois moderne, simple et efficace » complète Yannis Dominguez.

Un défi qui a été relevé par le club montpelliérain. Symbole de cette navigation simplifiée : la mise en ligne de la nouvelle rubrique agenda permettant aux fans et autres visiteurs du site d’accéder en un coup d’œil à tous les événements et temps forts à venir. Le travail entrepris sur la hiérarchisation des contenus permet également au MHR de désormais mieux mettre en avant l’ensemble des activités du club, y compris celles de sa section féminine ou encore des équipes gérées par l’association.

« On a reçu des retours positifs concernant cette nouvelle version du site officiel notamment en interne. Notre équipe féminine a beaucoup apprécié le fait qu’on mette mieux en avant leurs activités. On y retrouve désormais l’effectif via le trombinoscope, la publication du calendrier, les résultats… Désormais, on présente les activités de notre section féminine et de notre centre de formation de la même manière que celles de notre équipe première masculine » souligne Yannis Dominguez.

Par ailleurs, les projets portés par MHR Solidaire, fonds de dotation du Montpellier Hérault Rugby, ainsi que les produits et services développés par MHR Events, filiale événementielle du club, sont mis en valeur au sein de leur section dédiée. De nouvelles fonctionnalités ont aussi été ajoutées à l’image de la numérisation d’Impact Magazine, revue habituellement distribuée en jour de match au GGL Stadium. « Le rugby a changé ces dernières années. Il faut explorer d’autres horizons pour continuer à développer le club. C’est la politique qui a été menée ces dernières saisons au MHR. Nous sommes avant tout un club de rugby mais, en parallèle, on développe beaucoup de projets intéressants qui méritent d’être évoqués sur le site officiel » analyse Yannis Dominguez.