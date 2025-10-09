Par

Alors que Bordeaux Métropole a dernièrement ouvert un appel à manifestation d’intérêt pour le naming du Stade Atlantique, trouver le successeur de Matmut ne sera pas une mission simple à relever. Même si la collectivité, qui a dernièrement récupéré la gestion du stade en régie, dispose de plusieurs atouts dans sa manche pour séduire le candidat idéal. Décryptage.

115 m$. C’est le montant que devrait débourser United Wholesale Mortgage, nouveau namer de la PHX Arena de Phoenix, pour rebaptiser l’antre des Phoenix Suns et Mercury pour les 10 prochaines saisons. Soit un investissement de l’ordre de 11,5 m$ (9,9 m€) par saison. La compagnie spécialisée dans le prêt hypothécaire a été contrainte de mettre la main au portefeuille pour mater la concurrence car trois autres entreprises étaient sur les rangs pour s’adjuger le naming de cette enceinte de 17 000 places à en croire les échos de la presse locale.

Une telle concurrence ferait bien sûr saliver Bordeaux Métropole alors que cette dernière a lancé le 16 septembre dernier un appel à manifestation d’intérêt pour le naming du Stade Atlantique. Les entreprises intéressées par le dispositif ont jusqu’au 31 octobre pour déposer leur dossier. Mais, bien évidemment, Bordeaux Métropole ne s’attend pas à atteindre des sommes aussi conséquentes. Précédemment, Matmut versait un peu moins de 2 m€ par saison pour obtenir le naming de l’enceinte.

« Le montant de la redevance est un critère essentiel, mais il ne sera pas le seul pris en compte » nous fait-on ainsi savoir du côté de Bordeaux Métropole. « Le naming ne doit pas se résumer à une transaction financière : il s’inscrit dans une logique de partenariat stratégique. L’objectif est de construire une relation de long terme entre la marque, le stade et la métropole, fondée sur des valeurs partagées et sur une ambition commune » renchérit-on du côté de Bordeaux Métropole.

Quels atouts pour séduire les marques ?

Le naming du Stade Atlantique, une bonne affaire à saisir ?