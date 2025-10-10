Haier voit grand avec le Paris Saint-Germain

Le groupe d’électroménager Haier a révélé au mois de septembre dernier la signature d’un partenariat majeur de 3 saisons avec le Paris Saint-Germain. Un accord qui illustre un peu plus le pouvoir d’attraction exercé par le club de la capitale auprès des plus grandes marques mondiales. Décryptage.
« Le Paris Saint-Germain, c’est bien plus qu’un club de football. C’est une marque à la fois lifestyle, innovante et moderne. Son positionnement est en parfaite adéquation avec la marque Haier. » Voilà comment Johanna Rochman, Directrice Marketing et Communication France du Groupe Haier, nous introduit le partenariat dernièrement officialisé entre le groupe d’électroménager chinois et le club parisien.
Leader mondial du gros électroménager selon Euromonitor, le groupe Haier a ainsi dernièrement décidé de miser sur le football dans sa stratégie de sponsoring pour accroître la notoriété de sa marque sur certains marchés clés dont la France. Outre le partenariat de trois ans officialisé avec le Paris Saint-Germain, Haier a par ailleurs conclu un accord similaire avec Liverpool FC.
Haier n’en est pas à son coup d’essai en matière de partenariats dans le sport. Investissant dans le tennis depuis 3 ans, la firme chinoise dispose de plusieurs accords d’envergure dans la discipline dont un partenariat avec la Fédération Française de Tennis lui permettant de bénéficier d’une belle visibilité à chaque édition de Roland-Garros ou encore du Rolex Paris Masters.
« Nous n’avons pas choisi le tennis par hasard. C’est le sport qui correspond le mieux à notre cible consommateur avec des valeurs très fortes autour de l’excellence, la performance et l’élégance » explique Johanna Rochman. Des valeurs qui collent au positionnement premium de Haier, marque très engagée dans l’innovation, avec des produits au design toujours travaillé et intégrant des technologies avancées.
Mais pourquoi la firme Haier a-t-elle décidé de compléter sa stratégie de sponsoring en intégrant de gros clubs européens tels que le Paris Saint-Germain à son portefeuille de partenariats ? « Le tennis nous permet d’aller toucher un public premium. Mais avec le football, on est capable de donner une résonance plus massive à notre marque » souligne Johanna Rochman. « Il y a aussi une belle complémentarité entre le tennis et le football. Un partenariat avec un tournoi de tennis est activable sur un temps relativement court. Or, les compétitions de football s’étirent sur l’ensemble de l’année. Les partenariats avec le Paris Saint-Germain et Liverpool FC nous permettent d’avoir une présence annuelle dans l’univers du sport » complète la Directrice Marketing et Communication France d’Haier.