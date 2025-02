Paris Basketball, nouvel aimant à partenariats

Par

Ces dernières semaines, le Paris Basketball a révélé plusieurs partenariats majeurs avec des marques de grande envergure. Des signatures qui illustrent la nouvelle dimension prise par le club de la capitale. Et ce dernier ne compte pas s’arrêter en si bon chemin…

O’Tacos, OlyBet, Mennen… Le début d’année a été riche en officialisation de partenariats du côté du Paris Basketball. Ces trois accords de premier plan, révélés au mois de janvier dernier, permettent au club parisien de compléter la commercialisation de ses espaces sur ses tenues officielles pour cette deuxième partie de saison 2024-25.

« Il a y une coïncidence de temps avec l’annonce des trois partenariats en quelques semaines mais c’est le résultat d’un travail entamé il y a près d’un an » nous explique Jérôme de Chaunac, Directeur Général Adjoint du Paris Basketball en charge des revenus. « Au printemps dernier, nous avions positionné nos partenariats à un niveau de prix qui pouvait paraître élevé au sein du basket professionnel. Mais c’était une stratégie volontaire. On a d’abord essuyé un certain nombre de refus. Puis, la saison a été lancée et on a continué à faire grossir nos communautés notamment grâce à nos performances en Betclic Elite et en EuroLeague. A partir de l’automne, nous avons alors commencé à engager concrètement de nouvelles discussions avec des marques d’envergure qui ont manifesté un grand intérêt pour notre projet » poursuit Jérôme de Chaunac.

Mais alors que le basket professionnel français ne bénéficie pas de l’exposition médiatique que peut avoir la Ligue 1 ou même le TOP 14 ; le Paris Basketball a tout de même développé de sérieux atouts pour convaincre les annonceurs de rejoindre son projet. « On capitalise sur notre (jeune) histoire et surtout notre ambition, celle de devenir une des plus grandes franchises du basket européen » décrypte Jérôme de Chaunac.

Le Paris Basketball est également un des rares acteurs du sport professionnel français à avoir adopté un positionnement affirmé. Le club défend fermement les valeurs de mixité et de multiculturalité tout un incarnant un Paris underground, terrain peu exploré par les autres clubs professionnels intra-muros. « Le Paris Basketball est profondément ancré dans l’écosystème du grand Paris. On apporte aussi une touche d’entertainment version NBA grâce à notre nouvelle salle, l’adidas arena » ajoute Jérôme de Chaunac.

Les activations, clé de voute de la stratégie de partenariats du Paris Basketball

Cette stratégie plait particulièrement bien aux jeunes générations, cibles souvent difficiles à toucher pour les marques via les canaux traditionnels. D’ailleurs, grâce à une stratégie de contenus en cohérence avec le positionnement du club, le Paris Basketball enregistre l’un des meilleurs taux d’engagement du sport professionnel français sur les différentes plateformes sociales.

Mais tous ces éléments sont-ils suffisants pour convaincre des marques aussi différentes que Mennen, O’Tacos ou OlyBet de s’engager auprès du club ? Contenu de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu masqué de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu réservé aux abonnés Pour lire l'intégralité de cet article, abonnez-vous ou connectez-vous. Déjà abonné ? Se connecter

Paris Basketball, nouvel aimant à partenariats