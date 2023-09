Comment l’OM donne une nouvelle dimension à ses affiches de match ?

Par

Utiliser l’affiche de match pour mettre en valeur son identité tout en faisant un clin d’œil appuyé à chacun de ses adversaires : c’est l’orientation prise par l’Olympique de Marseille pour confectionner ses différentes créations en cet exercice 2023-24. Et le résultat est à la hauteur des attentes concernant les premières éditions. Décryptage.

Mettre en avant le football champagne ainsi que sa belle Corniche Kennedy à l’occasion de la réception du Stade de Reims. Ou encore faire honneur à la pâtisserie « Marseille-Brest » lors de la visite du Stade Brestois 29 à l’Orange Vélodrome tout en faisant apparaître en arrière-plan plusieurs monuments emblématiques de la cité phocéenne. Voilà les partis pris artistiques choisis par l’Olympique de Marseille pour réaliser ses premières affiches de match de la saison 2023-24. Et alors que ces deux premières créations font la part belle au patrimoine gastronomique tricolore, les références à l’adversaire pourraient emprunter des codes d’autres univers lors des éditions à venir.

« Ce qui nous intéresse à travers cet exercice, c’est le mélange des cultures. On cherche surtout à mixer la culture marseillaise et celle de notre adversaire pour mettre au mieux en avant la rencontre à venir. Finalement, on respecte l’ADN marseillais et sa culture d’accueil » nous précise-t-on au sein du club. « Ces affiches donnent le sourire à notre communauté. Elles ont cette vertu de ramener le fan à l’essence de ce sport, d’évoquer le mélange des cultures avec un trait d’humour marseillais. Cela répond finalement à des questions plus philosophiques sur notre rapport au football » complète-t-on en interne.

Sortant complètement des codes du sport professionnel, l’affiche de match est ainsi travaillée du côté de l’Olympique de Marseille comme un véritable objet de décoration. Concernant la direction artistique, les affiches PLM ou encore les œuvres de Romain Billaud, artiste reconnu pour son style néo-rétro, influencent les créations dévoilées par l’OM.

« Ces affiches ont pour vocation d’être exposées dans le salon de nos supporters. Elles doivent s’inscrire dans un lifestyle marseillais. Par extension, le salon est le lieu de convivialité du foyer, là où on passe de bons moments en famille et entre amis. C’est le lieu « populaire » d’un appartement. Or, l’Olympique de Marseille est le club populaire par excellence. Il y a une adéquation entre la culture de l’affiche et l’identité de l’OM » souligne-t-on ainsi au sein du club phocéen. D’ailleurs, en cette saison 2023-24, l’affiche de match est désormais proposée aux supporters via le nouvel e-shop du club.

Un process de création bien rôdé

Pour mener à bien ce projet, l’Olympique de Marseille collabore avec l’agence Maison Transversale. « C’est un véritable showroom dédié à la culture du football. Maison Transversale est une entreprise marseillaise qui travaille avec un pool d’artistes du territoire. C’est très important pour nous de travailler avec des artistes marseillais sur ce projet. C’était un de nos prérequis » nous indique-t-on au sein du club.

« Marseille est une ville qui regorge de talents . Il y a une culture artistique bouillonnante »

Opérationnellement, les équipes de l’Olympique de Marseille conçoivent en amont un brief orienté notamment autour d’une expression ou d’un thème clé. Les premières intuitions et idées sont soumises à Maison Transversale qui se charge de trouver le bon artiste et de traduire graphiquement les pistes de réflexion.

Sous quel délai les affiches sont-elles créées ?

Comment l’OM donne une nouvelle dimension à ses affiches de match ?