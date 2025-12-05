Le Paris Saint-Germain, champion incontesté du merchandising

Par

Ces dernières semaines, le Paris Saint-Germain ne cesse d’accumuler les succès commerciaux dans la vente de ses produits dérivés. Le club devrait être en mesure de battre de nouveaux records à l’issue de cet exercice 2025-26. Focus.

Concilier football et luxe : c’est le positionnement audacieux et précurseur adopté par le Paris Saint-Germain au cours des dernières années. Le nouveau 4e maillot du club, révélé lors de la réception de Tottenham Hotspur en Champions League la semaine passée, confirme de manière (presque) emphatique cette stratégie marketing. Maillot à dominance noire et arborant une ligne centrale rouge, son design est directement inspiré des ateliers de la Ville Lumière, berceau de la haute couture.

« Aujourd’hui, partout dans le monde, en Amérique Latine, aux Etats-Unis, en Asie, au Moyen-Orient… on croise des personnes portant des produits du Paris Saint-Germain sans connaître les derniers résultats du club en Ligue 1 ou en C1. Le Paris Saint-Germain est devenu une icône lifestyle qui transpire un véritable art de vivre. Une vraie vision se dégage de la stratégie déployée. C’est une réussite en matière de stratégie de marque » analysait dernièrement dans nos colonnes Mathieu Sakkas, PDG de l’agence Elef et récemment nommé Directeur de la Marque et de l’Image du COJOP Alpes Françaises 2030.

La manière dont le PSG a su endosser certaines caractéristiques de la ville de Paris, notamment celles qui font rêver le monde entier, est à la base de la stratégie à succès déployée par le club de la capitale. « Le Paris Saint-Germain est le club qui a le mieux travaillé autour du concept de marque de destination. Paris a sa propre culture, son art de vivre, sa gastronomie, son état d’esprit… Le PSG a su incarner tous ces éléments. D’ailleurs, d’autres acteurs du sport ont utilisé cet axe depuis à l’image de Paris 2024 ou encore, à son échelle, le Paris Basketball, en surfant en revanche plutôt sur le côté underground de la capitale » analyse pour sa part Lionel Maltese, Professeur Associé à Kedge Business School.

Paris Saint-Germain, en route vers de nouveaux records de vente ?

