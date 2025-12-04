FC Lorient ou comment construire pas à pas une stratégie de merchandising gagnante

Par

Par petites touches, le FC Lorient n’a cessé de progresser dans l’exécution de ses activités de merchandising, avec comme boussole de toujours mieux satisfaire ses fans. Et les Merlus nourrissent de nouveaux projets pour poursuivre leur développement en la matière. Décryptage.

« Globalement, le merchandising est une activité importante pour les clubs de football car on véhicule son image à travers les produits vendus. Au FC Lorient, l’activité a grossi ces dernières années. On s’est donné les moyens de développer différents projets. » Voilà comment Mérima Muhic, Responsable Merchandising du FC Lorient, nous introduit la place désormais occupée par le merchandising dans la vie du club breton.

Au-delà d’être une simple ligne de revenus, le merchandising constitue un élément central en matière d’engagement des communautés et plus précisément des fans. « C’est important pour les supporters d’avoir à disposition des lieux dans lesquels ils peuvent vivre une expérience immersive y compris en-dehors des jours de match » rappelle Mérima Muhic. « Dans notre boutique du centre-ville, on vient parfois nous demander des informations sur la billetterie ou tout simplement sur la vie du club. On joue un vrai rôle d’interface avec les fans et différentes communautés du club » poursuit la Responsable Merchandising des Merlus.

L’élargissement du catalogue produit est un sujet sur lequel le FC Lorient est fortement monté en puissance ces derniers temps. Et, encore une fois, le club n’hésite pas à prendre le pouls auprès de ses fans pour orienter ses choix. « Sonder nos supporters, cela permet d’obtenir des idées sur les tendances. Lors de chaque saison, on essaie d’introduire au moins deux à trois nouveaux articles en fonction des retours des fans » décrypte Mérima Muhic.

Le catalogue proposé en cette période de fin d’année illustre les efforts consentis par le FC Lorient pour étoffer son offre. Les supporters ont ainsi accès à une gamme étoffée avec le fameux pull « moche » de Noël ou encore des objets de décoration à mettre sur le sapin. Les fêtes de fin d’année représentent un temps fort dans les activités de merchandising du FC Lorient avec 30% du chiffre d’affaires réalisé à cette période.

La manière dont le FC Lorient célèbre son centième anniversaire à travers le merchandising en cette saison si particulière pour le club est une autre preuve de la montée en puissance des Merlus. Dans les boutiques, il est impossible d’y échapper avec par exemple, la présence de la charte graphique créée pour l’occasion sur la plupart des emballages des produits. « On a fait en sorte que cet anniversaire symbolique soit présent tous les jours en boutique » souligne Mérima Muhic. Tout au long de cette saison, le club dévoile des produits en lien avec ce centième anniversaire à l’image du roman graphique A la recherche du damier à galons dernièrement paru, qui plonge les lecteurs dans l’histoire du club.

Une petite équipe polyvalente jamais à court d’idées

FC Lorient ou comment construire pas à pas une stratégie de merchandising gagnante