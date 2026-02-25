Le merchandising, accélérateur de création de valeur au Paris Saint-Germain

Par

Le Paris Saint-Germain a enregistré depuis le début de la saison une importante croissance de ses activités de merchandising. La puissance de sa marque, qui aimante désormais les collaborations, aide le club à développer cette business unit. Mais jusqu’où peut croître le CA merchandising du club parisien ? Décryptage.

« Nous ne faisons pas semblant d’être un acteur culturel — nous y croyons profondément. Le football est une composante à part entière de la culture, au même titre que l’art ou la mode. C’est cette authenticité, cette capacité à raconter une histoire vraie — ancrée à Paris et ouverte sur le monde — qui rend aujourd’hui notre marque si singulière. »

Voilà comment Fabien Allègre, Chief Brand Officer du Paris Saint-Germain, résumait dernièrement la stratégie de marque déployée par le club de la capitale, lors d’un entretien accordé à Brand Finance. Une philosophie qui s’exprime pleinement dans la stratégie de merchandising/licensing déployée par le PSG depuis son rachat par QSI.

Et ce n’est pas le deuxième drop PSG Limited, lancé il y a quelques jours par le club sur ses canaux officiels, qui viendra contrecarrer cette politique. Ainsi, lors de ce lancement de produits, le club parisien a dévoilé de nouvelles collaborations avec des entités emblématiques parisiennes dont celle avec la maison Cahu ou encore avec la marque de mode urbaine Walk in Paris. Des partenariats qui permettent ainsi au club parisien de commercialiser un nouveau cabas siglé PSG x Cahu à 500 € ou encore un béret Sherlock PSG x Walk in Paris à 250 €.

A travers les collections PSG Limited, relancées cette saison après un premier galop d’essai en 2020-21, le club parisien peut expérimenter de nouvelles gammes de produits, en sortant des codes classiques du football tout en construisant des ponts avec les univers de la mode, de l’art ou du design. Une stratégie qui vise à enrichir sa stratégie de marque sans la dénaturer.

« Notre force la plus fondamentale est notre authenticité culturelle, profondément ancrée dans la ville de Paris. La capitale n’est pas seulement l’endroit où nous sommes implantés — elle est notre essence. Elle nous confère une aura unique, où l’élégance, la créativité, l’ambition et la diversité se rencontrent en permanence. Nous ne sommes pas simplement un club de football situé à Paris — nous incarnons le Paris d’aujourd’hui : créatif, inspirant, global » décrivait ainsi Fabien Allègre.

Des fondamentaux en place pour développer les activités de merchandising

Le merchandising, accélérateur de création de valeur au Paris Saint-Germain