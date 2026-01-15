Stratégie de partenariats : le Paris 92 entre dans une nouvelle phase

Par

Ayant démarré un nouveau cycle en début de saison dernière, le Paris 92 a refondu sa stratégie de partenariats pour davantage ancrer le club dans son territoire. Une politique qui commence à porter ses fruits. Eclairage.

« On veut vraiment être un acteur du développement de notre territoire. Si on parvient à jouer notre rôle d’ambassadeur, on sera forcément récompensé en retour par les entreprises. » Voilà comment Julien Richard, Responsable Commercial du Paris 92, nous résume la (nouvelle) philosophie qui anime le Paris 92 dans sa stratégie de partenariats.

Alors qu’il a changé de direction en avril 2024, le club basé à Issy-les-Moulineaux a cherché avant tout ces derniers mois à renforcer son ancrage territorial pour mieux séduire les partenaires. « A mon arrivée au club, avec les équipes du pôle commercial, on a cherché à se rapprocher de toutes les petites et moyennes entreprises d’Issy-les-Moulineaux. Puis, progressivement, on a élargi le périmètre dans nos démarches » décrit Julien Richard.

Dans son argumentaire, le club met bien évidemment en évidence le fait d’évoluer au plus haut niveau du handball professionnel féminin français. « Mais on veut aussi être identifié comme un acteur sociétal de référence sur notre territoire. On met en avant ce que le club représente au-delà du terrain avec notamment nos actions dans le domaine de l’inclusion, de la lutte contre toutes les formes de discrimination, de l’égalité des chances, de la solidarité… » avance Julien Richard. Le Paris 92 ne cesse de progresser en la matière en orchestrant désormais d’ambitieux programmes axés sur la santé ou encore l’éducation.

Cette politique donne des résultats tangibles. En cette saison 2025-26, le club de Ligue Butagaz Energie réunit une soixantaine d’entreprises dans son réseau de partenaires. La plupart d’entre elles proviennent d’Issy-les-Moulineaux, de Boulogne-Billancourt, de Meudon ou encore de l’Ouest-Parisien. « On commence aussi à attirer des entreprises qui viennent d’autres départements franciliens » précise toutefois Julien Richard.

Une organisation qui s’est dernièrement bien renforcée

Contenu de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu masqué de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu réservé aux abonnés Pour lire l'intégralité de cet article, abonnez-vous ou connectez-vous. Déjà abonné ? Se connecter

Stratégie de partenariats : le Paris 92 entre dans une nouvelle phase