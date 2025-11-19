Quel modèle économique gagnant en Ligue Butagaz Energie ?

Par

De nombreux clubs de Ligue Butagaz Energie, et non des moindres, ont connu de graves difficultés financières au cours des derniers mois. Pourtant, il existe au sein du championnat quelques bons exemples qui parviennent à combiner ascension sportive et modèle économique à l’équilibre. Décryptage.

Un nouveau club emblématique de Ligue Butagaz Energie va-t-il connaitre les affres d’une relégation administrative en raison de difficultés financières ? La démission de Thierry Durand, président du Toulon Métropole Var Handball le 14 octobre dernier, ne laisse présager rien de bon pour la formation varoise. Ayant terminé le dernier exercice avec un déficit relativement important, le TMVH aurait besoin rapidement de plusieurs centaines de milliers d’euros pour remettre ses comptes à flots.

Le Toulon Métropole Var Handball n’est pas le premier (grand) nom de Ligue Butagaz Energie à connaitre des difficultés financières. Plusieurs formations ont disparu de l’élite du handball féminin français au cours des dernières saisons dont notamment Bourg-de-Péage ou encore Mérignac Handball, rétrogradé administrativement en Nationale 1 (D3) à l’issue du dernier exercice.

Mais l’exemple le plus emblématique de ces dernières années est sans doute celui des Neptunes de Nantes. Propriété du groupe Réalités et vainqueur de la Ligue européenne en 2021, le club nantais a totalement périclité à partir de 2024 suite au retrait soudain de son actionnaire en raison de difficultés financières. Le club, depuis rebaptisé Nantes Loire Handball, a ainsi subi deux rétrogradations successives et évolue actuellement en Nationale 1.

« On a vécu deux tremblements de terre successifs » indiquait dernièrement dans les colonnes de L’Equipe Emmanuelle Néraudau, coprésidente du Nantes Loire Handball, faisant référence aux deux liquidations judiciaires prononcées en 12 mois. « On rame, mais on est déjà heureux d’être en vie » poursuivait la dirigeante nantaise. La mairie de Nantes verrait d’ailleurs d’un bon œil un rapprochement avec le HBC Nantes pour permettre au club féminin de retrouver au plus vite la Ligue Butagaz Energie.

Quel(s) modèle(s) à suivre en Ligue Butagaz Energie ?

Quel modèle économique gagnant en Ligue Butagaz Energie ?