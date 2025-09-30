Partenariats gagnants, croissance durable : la vision de la JDA Bourgogne Dijon Handball

Par

En jouant sur les valeurs de proximité tout en enrichissant régulièrement son offre de nouveaux produits, la JDA Bourgogne Dijon Handball parvient saison après saison à élargir son réseau de partenaires, plaçant désormais le club bourguignon parmi les très bons élèves de Ligue Butagaz Energie. Eclairage.

« Nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur des partenaires qui sont devenus de véritables ambassadeurs du club. Et le terme n’est pas galvaudé ! C’est désormais courant qu’un partenaire nous ramène de nouveaux prospects. » Voilà comment Antoine Creuze, Chargé des Partenariats à la JDA Handball, nous introduit la stratégie de prospection commerciale menée par la formation de Ligue Butagaz Energie.

Ce très haut niveau de satisfaction des partenaires de la JDA Handball n’est évidemment pas dû au hasard. Dans l’animation de son réseau B2B, le club joue la carte de la proximité pour créer un vrai sentiment de famille. « Ce que les partenaires vont investir, les joueuses vont le rendre » affirme ainsi Antoine Creuze.

A titre d’illustration, à l’issue des matchs disputés au Palais des Sports, chaque table de partenaires reçoit la visite d’au moins une joueuse qui prend le temps de discuter avec les différents convives. Un exercice loin d’être anodin car la JDA Handball accueille désormais régulièrement près de 300 VIP dans ses espaces réceptifs.

« On a la chance de pouvoir compter sur un effectif permettant de concrétiser nos idées, inscrivant alors le club dans une belle dynamique commerciale. Les joueuses nous aident grandement à accomplir nos objectifs et à dérouler notre stratégie. Notre vraie plus-value est l’impact qu’ont nos joueuses sur nos partenaires. On a tous à cœur de se battre pour cette équipe » souligne Antoine Creuze.

Par ailleurs, au cours des dernières saisons, la JDA Bourgogne Dijon Handball a su faire évoluer sa gamme de produits en fonction des besoins des entreprises. Outre les traditionnels espaces de visibilité ou encore offres VIP en jour de match ; le club propose l’organisation de séminaires clés en main dans les deux domaines appartenant au groupe JDA mais aussi des activations et opérations en lien avec les enjeux sociétaux des entreprises. Par exemple, depuis un an et demi, la JDA dispense des cours d’éveil musculaire en entreprise. Des séances qui sont toujours animées par deux joueuses de l’effectif professionnel.

« Désormais, bon nombre de nos nouveaux partenaires rentrent en contact avec le club via ce dispositif. Les entreprises sont d’abord intéressées par nos cours d’éveil musculaire. Puis elles créent un véritable lien avec les joueuses. Elles cherchent alors à aller plus loin pour les soutenir. Cela se concrétise par l’acquisition d’espaces de visibilité ou des prestations d’hospitalités » décrit Antoine Creuze.

Une organisation « JDA » favorisant la croissance d’activité

