Paris FC, les clés d’une stratégie Social Media gagnante

Au cours des derniers mois, le Paris FC est fortement monté en puissance dans sa stratégie de contenus à destination des réseaux sociaux. Un développement qui a stimulé la forte croissance des communautés enregistrée par le club parisien depuis le début de saison. Eclairage.

Développer sa notoriété, engager ses communautés et humaniser son image : voilà les trois principaux objectifs poursuivis par le Paris FC à travers sa stratégie d’animation des réseaux sociaux. « Ces trois objectifs convergent vers le renforcement de notre identité que l’on veut populaire. Malgré le changement de dimension du club et la montée en Ligue 1, on veut absolument préserver ce côté populaire qu’incarne le Paris FC et cela passe aussi par les contenus proposés » synthétise ainsi Laura Druelle, Responsable Communication du Paris FC.

Une stratégie qui amène le club à produire et diffuser de plus en plus de contenus en Inside plongeant alors ses communautés dans les coulisses de son fonctionnement. « On manifeste la volonté de développer des formats collaboratifs en donnant de plus en plus la parole à toutes les composantes du club » précise Laura Druelle. Une politique qui n’est pas exclusivement destinée à nourrir les canaux officiels du club. Les équipes de LFP Media ont ainsi dernièrement produit et diffusé sur Ligue 1 + une série dans l’intimité du club parisien pour son retour dans l’élite.

D’ailleurs, parmi les plateformes travaillées par le Paris FC, outre les traditionnels Instagram, Facebook ou encore X, le club accorde également une attention particulière à sa chaine Youtube. « Ces dernières années, les formats courts avaient pris le pas sur les plateformes digitales. Mais j’ai l’impression qu’on en revient un peu. Au Paris FC, on veut aussi partager des contenus en Inside qui vont au-delà du snack content de 30 secondes » avance ainsi Laura Druelle.

Des audiences en très forte progression

Au cours des derniers mois, le Paris FC a enregistré une très forte croissance de ses communautés et audiences sur les réseaux sociaux. Certes, les changements actionnariaux puis la montée en Ligue 1 ont largement contribué à cette dynamique. Mais la stratégie Social Media mise en place par le club a clairement accompagné cette impressionnante hausse. En comptabilisant tous les comptes du club – y compris ceux dédiés à son équipe féminine – le Paris FC a dernièrement dépassé la barre du million d’abonnés.

