Billetterie grand public : les leviers de croissance de l’AS Saint-Etienne

Malgré sa relégation en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne continue d’enregistrer d’impressionnantes affluences à Geoffroy-Guichard en ce début de saison 2025-26. Des résultats qui sont dus à l’inébranlable ferveur de ses fidèles supporters mais aussi à la stratégie de billetterie pertinente déployée par le club forézien. Eclairage.

33 824 : c’est le nombre de spectateurs présents à Geoffroy-Guichard lors de la réception du Mans FC pour le compte de la 10e journée de Ligue 2 BKT. Une statistique impressionnante qui est devenue presque banale pour le club stéphanois. En effet, lors des 5 premières réceptions de cette saison, l’ASSE a enregistré une affluence moyenne supérieure à… 33 000 spectateurs !

Ces excellentes statistiques de fréquentation s’inscrivent dans la droite lignée du succès de la campagne d’abonnement. En effet, en comptabilisant les abonnements VIP, l’ASSE enregistre très exactement 20 113 abonnés pour cet exercice 2025-26. Cela constitue son deuxième plus gros total historique derrière la saison dernière (ndlr : 20 307 abonnés). Les Verts effacent largement le précédent record de Ligue 2 datant de la saison 2019-20 et détenu par le RC Lens avec un peu plus de 16 600 abonnements.

« Ce succès témoigne de la fidélité de nos supporters qui restent quoi qu’il arrive attachés à leur club, un sentiment renforcé et alimenté par l’ambitieux projet mis en place par les nouveaux actionnaires de l’AS Saint-Étienne. Plus qu’un simple chiffre, c’est la ferveur et la fidélité de la communauté verte qui se sont exprimées » analyse Anaïs Durand, Responsable Billetterie de l’AS Saint-Etienne.

Ce début de saison en trombe oblige-t-il l’AS Saint-Etienne à revoir ses ambitions à la hausse en termes de remplissage de Geoffroy-Guichard ? « L’objectif reste d’atteindre le maximum de guichets fermés possibles, sans pour autant restreindre l’accès aux supporters fidèles. Le séquençage mis en place correspond aux attentes de nos différents publics : prioriser les abonnements durant la période estivale ; puis commercialiser des « Pass » thématisés pour enfin ouvrir le stade au Grand Public » nous explique Anaïs Durand.

Une stratégie de billetterie en phase avec l’ADN de l’ASSE

Le succès affiché par l’AS Saint-Etienne en matière de fréquentation repose sur l’incroyable fidélité de ses supporters mais aussi sur la stratégie de billetterie grand public développée par le club au cours des dernières saisons. L’ASSE a su mettre en place une politique préservant l’ADN populaire du club tout en attirant de nouveaux publics via notamment des expériences ciblées et immersives. Le développement de la BK Expérience, avec la possibilité d’assister à l’échauffement en bord de pelouse et d’accéder à un espace réceptif, en constitue une belle illustration. L’ASSE thématise aussi régulièrement des offres pour s’adresser à des populations précises lors de certains matchs. Cela sera notamment le cas lors de la réception de Pau mardi prochain avec une formule destinée aux étudiants.

Billetterie grand public : les leviers de croissance de l’AS Saint-Etienne