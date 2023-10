Adjan Business School x LALIGA : bien plus qu’un partenariat !

Par

Poursuivant son irrésistible ascension, Adjan Business School (prochainement rebaptisée EFFOR ADJAN SPORT) a officialisé début septembre la conclusion d’un partenariat d’envergure avec LALIGA. L’école spécialisée en management du sport compte s’appuyer sur l’expertise de la ligue espagnole pour enrichir le parcours de formation de ses étudiants tout en proposant de nouveaux services à son réseau de clubs partenaires. Une collaboration qui va également permettre à LALIGA de continuer à développer ses activités au sein de l’Hexagone. Décryptage.

« Nous sommes la seule école en France à avoir été retenue ! Cela veut dire quelque chose sur la qualité de nos enseignements et de nos formateurs. » C’est avec un sentiment de fierté qu’Adrien Jannel, Fondateur du groupe ARJAN, regroupement plusieurs entités EF-FOR – ADJAN – HIGH JACK, revient sur l’accord dernièrement conclu entre sa business school spécialisée dans les métiers du sportbusiness, Adjan BS, et la ligue espagnole. « Adjan est le premier partenaire de LALIGA Business School en France et seulement notre troisième accord en Europe » confirme Bastien Peyre, Délégué France auprès de LALIGA.

Cherchant à diversifier tout en internationalisant ses activités, LALIGA noue régulièrement des partenariats avec d’autres écoles de sportbusiness à forte réputation à l’international afin d’y développer des synergies. Mais, jusqu’à présent, la ligue espagnole ne disposait d’aucun partenariat sur le sol français pour son établissement d’études supérieures. Une anomalie qui a été ainsi corrigée. « Lors de ma prise de fonction, j’ai pris des renseignements sur les différentes écoles françaises spécialisées dans le sportbusiness dans le but d’initier un partenariat. On avait intégré Adjan BS dans notre short-list et, après une première rencontre au Sportem, nous sommes rapidement tombés d’accord » poursuit Bastien Peyre. Le partenariat entre les deux entités porte sur un engagement d’un an renouvelable chaque année. Et les deux parties se projettent déjà sur un premier cycle de trois ans.

Outre le prestige de développer un partenariat avec une grand nom du sport international tel que LALIGA, le groupe Adjan veut se servir de cette association pour enrichir le parcours de ses étudiants. « On veut permettre à nos étudiants de bénéficier d’une mobilité internationale, de voir ce qui se passe au-delà de nos frontières et surtout d’étudier les meilleurs exemples du sport mondial ! LALIGA est aujourd’hui le deuxième championnat le plus puissant sur le plan financier. On a beaucoup à apprendre d’eux. C’est toujours mieux de s’inspirer des meilleurs exemples » précise Adrien Jannel.

Concrètement, parmi les nombreux volets de cet accord de collaboration, les étudiants d’Adjan Business School auront accès à une expérience en immersion à Madrid durant leur parcours de formation. « Sur l’année, on va recevoir à Madrid au minimum trois classes d’une trentaine d’élèves d’Adjan Business School » indique Bastien Peyre.

« Ce partenariat permet à nos étudiants de développer du réseau et c’est essentiel quand on veut faire carrière dans le sportbusiness » Adrien Jannel – Fondateur – Groupe ARJAN

Parmi les temps forts de ce séjour intense de 4 jours, les élèves auront droit à 4 modules de cours 3 heures dispensés par les prestigieux intervenants de LALIGA Business School travaillant dans de grandes institutions telles que la NBA, Youtube, Disney… Une visite du Civitas Metropolitano et une autre du Santiago Bernabeu figurent également au programme. Les élèves assisteront également à une rencontre au stade de Liga.

« LALIGA Week, c’est un vrai séjour en immersion avec des cours mais aussi et surtout de nombreuses rencontres avec des professionnels de haut niveau du secteur. Cela permet à nos étudiants de développer du réseau et c’est essentiel quand on veut faire carrière dans le sportbusiness » analyse Adrien Jannel. « On propose une dimension internationale à notre parcours de formation sans que cela ne coûte une fortune aux étudiants ! Le parcours LALIGA Week est quasiment compris dans les frais de scolarité » poursuit le fondateur du groupe ARJAN.

Un point d’ancrage sportbusiness pour LALIGA en France

Du côté de LALIGA, on compte profiter de cette association avec Adjan BS et des installations de son nouveau partenaire pour renforcer ses activités en France à travers notamment le volet événementiel. Plusieurs événements dont notamment des table-rondes, des séminaires ou encore des… watching parties autour des rencontres phares de LALIGA seront ainsi organisés au cœur du nouveau campus d’Adjan Business School situé à Reims. Une premier événement d’envergure est d’ailleurs déjà prévu le 28 octobre prochain à l’occasion du célèbre clasico Barça – Real. Des rendez-vous qui seront animés par de célèbres journalistes tels que Christophe Jammot ou encore John Ferreira.

Les équipes de LALIGA et d’Adjan Business School ont officialisé leur partenariat dans les locaux de la ligue espagnole à Madrid au mois de septembre dernier. Photo : Adjan Business School / LALIGA

« LALIGA a dernièrement contribué à la mise en relation entre le SD Huesca et le FC Pau. Cela a abouti à la conclusion d’un accord de collaboration entre les deux clubs. Lors d’un prochain séminaire organisé au sein du campus Adjan, on va convier des représentants des deux clubs pour expliquer les raisons et motivations de cet accord. C’est un très bon exemple concret en matière de développement international pour les étudiants. Et c’est une manière pour Huesca de développer sa notoriété en France » décrypte Bastien Peyre.

« Grâce à cet accord avec Adjan, on va bénéficier d’un véritable lieu de parole et d’expertise autour du sportbusiness » Bastien Peyre – Délégué France – LALIGA

« Lors des différents événements organisés à Reims, certains de nos partenaires tels qu’EA Sports, Mahou ou encore Puma pourraient y participer. Grâce à cet accord avec Adjan, on va bénéficier d’un véritable lieu de parole et d’expertise autour du sportbusiness » complète Bastien Peyre. « Au-delà du campus de Reims, on veut développer plein d’événements sur tout le territoire pour mélanger les écosystèmes : entreprises, collectivités, clubs, comités, ligues… et favoriser de nouvelles opportunités de collaboration. On souhaite aussi emmener des partenaires en Espagne pour leur ouvrir les portes du football espagnol » poursuit Adrien Jannel. D’autres événements pourraient également être prochainement organisés au sein des nouveaux campus d’Adjan BS situés à Lyon ou encore à Nancy.

Ce partenariat doit également permettre à la ligue espagnole de promouvoir son programme LALIGA Camps auprès du dense réseau de clubs partenaires d’Adjan. « LALIGA Camps, ce sont des stages de football à destination des jeunes licenciés dispensés par des entraineurs agréés par LALIGA. Adjan a prévu plusieurs dispositifs pour qu’on puisse communiquer autour de l’organisation de stages auprès de leurs clubs partenaires. Nous sommes déjà en discussion avec certains clubs dont par exemple Raon-l’Étape » détaille Bastien Peyre. « On veut proposer à tous les clubs avec lesquels on travaille le programme LALIGA Camps afin que leurs licenciés aient accès à ces stages de très haut niveau. Cela peut constituer aussi une bonne occasion de se faire détecter » avance de son côté Adrien Jannel.

De multiples projets à venir

Bien que déjà très fourni, les équipes d’Adjan Business School et de LALIGA en France travaillent déjà sur de nouveaux projets pour développer de nouvelles synergies à travers ce partenariat. Sur le volet éducatif, Adjan Business School planche sur la création d’un master hybride intégrant des cours en présentiel en France et en Espagne avec, en plus, la mise à disposition de cours LALIGA Business School en streaming.

Enfin, d’autres projets pourraient prochainement voir le jour dans l’univers de l’esport. « On souhaite contribuer au développement et à la professionnalisation de l’esport en France avec notre partenaire IziDream, une des meilleures équipes d’esport en France. On travaille sur l’implantation de gaming room sur le territoire, le développement de nouvelles sessions de formation… On propose déjà deux diplômes dans l’univers de l’esport. LALIGA peut beaucoup nous aider en la matière. Elle est en pointe sur l’esport à travers notamment son partenariat de naming avec EA Sports » indique Adrien Jannel. « Adjan Business School développe de plus en plus ses activités dans l’esport avec son partenaire IziDream. De notre côté, nous avons EA Sports comme partenaire principal. On essaie de trouver de nouvelles opportunités de collaboration en ce sens » abonde dans le même sens Bastien Peyre.

« Le groupe Adjan a développé de multiples activités au cours des dernières années. C’est un groupe qui aime bâtir en réseau et créer des connexions. Cela ouvre plein de possibilités. On va ainsi progressivement rajouter des cordes à notre arc pour étoffer le partenariat au maximum » conclut Bastien Peyre. On n’a décidément pas fini d’entendre parler de ce partenariat scellé entre Adjan Business School et LaLiga…

Cet article a été rédigé par les équipes rédactionnelles d'Ecofoot en collaboration avec Adjan Business School et LALIGA.

