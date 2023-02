TFC x TAT productions : un partenariat (innovant) à succès

Par

Dans sa volonté de reconnecter le club à la Ville Rose, la direction du Toulouse FC n’oublie aucun public et encore moins les jeunes fans du TéFéCé. Le partenariat innovant signé avec le studio toulousain d’animation mondialement connu, TAT productions, doit notamment répondre à cet objectif. Et, pour le moment, les promesses sont tenues. Décryptage.

En matière de production éditoriale, le Toulouse FC s’est montré particulièrement à son aise ces derniers mois. Entre les succès des séries Ultra Violet et Violets : l’académie des Pïtchouns ; cette stratégie riche de création de contenus a largement contribué à réveiller la ferveur de la communauté toulousaine pour son club. Des succès qui ont donné de nouvelles idées à l’état-major toulousain.

Début février, le club de la Ville Rose a ainsi dévoilé à la surprise générale un… clip d’animation intitulé Les As de la Jungle : Mission TéFéCé réalisé en collaboration avec le studio TAT productions. Dans ce film d’animation d’environ 1’20, six joueurs du club prennent part à une séance d’entraînement dirigée par les personnages phares des As de la Jungle dont Maurice et Miguel.

« Hormis Space Jam avec les Looney Tunes, personne n’a jamais produit un tel contenu dans le sport ! Il y a eu Michael Jordan et Lebron James. Maintenant, il y a Brecht Dejaegere » plaisante Olivier Jaubert, Directeur Général du Toulouse FC. « On me parle souvent des Barça Toons mais c’est très différent. Il s’agit d’un dessin animé. Ce n’est pas le même métier et cela ne demande pas la même charge de travail. Des personnages animés ont été intégrés à des scènes réellement filmées via ce clip » poursuit le dirigeant du club toulousain pour souligner la performance accomplie par les équipes de TAT productions et du TFC pour donner vie à ce projet.

En effet, le travail a été très important derrière la production de ce film d’animation. Une trentaine de personnes au sein des équipes de TAT productions ont œuvré durant une cinquantaine de jours répartis sur 6 mois pour réaliser ce film. Une production qui a également nécessité 5 heures de tournage au centre d’entrainement du TFC pour obtenir tous les plans nécessaires avec les joueurs.

Clip Les As de la Jungle : Mission TéFéCé

« Quand nous avons intégré les personnages animés dans la vidéo, nous avons dû apporter beaucoup de soin à certains détails. Par exemple, à la position des personnages par rapport au sol pour qu’ils n’aient pas l’air de flotter ou encore la recréation sur les As d’une lumière identique à celles des images vidéos. Finalement, ces enjeux techniques nous sortaient un peu de nos habitudes. Nous étions plus dans le domaine des effets spéciaux de cinéma que dans l’animation pure. Mais c’est très agréable de relever de nouveaux défis et cette aventure a été une belle parenthèse pour tous ceux qui ont participé » précise Julien Fournet de TAT productions, réalisateur du clip Les As de la Jungle : Mission TéFéCé. « C’est en travaillant aux côtés de TAT productions que nous nous sommes réellement rendu compte du travail incroyable que nécessite la production de ce type de contenus » complète Sébastien Duhamel, Directeur Marketing, Digital et Communication du TFC.