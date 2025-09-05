Pionniers de Chamonix, un modèle de croissance des activités de billetterie

Par

Les Pionniers de Chamonix ont connu une progression importante de leurs revenus de billetterie grand public au cours des dernières saisons. Mais le club de Ligue Magnus ne compte pas s’arrêter là et nourrit de belles ambitions de croissance pour les années à venir. Décryptage.

« Notre objectif est désormais de dépasser les 80% de taux de remplissage lors des saisons à venir. » Les enjeux sont immédiatement exposés par Willy Besson, Directeur Commercial et Marketing des Pionniers de Chamonix, en amont de cette saison 2025-26 de Ligue Magnus.

Alors que le club chamoniard est parvenu à franchir le seuil des 70% de taux de remplissage de sa patinoire Richard-Bozon, dotée d’une capacité de 1 900 places, lors des deux derniers exercices ; il espère faire encore mieux en cette saison 2025-26.

Un défi qui n’est pas si simple à relever. Parmi les clubs professionnels d’élite du sport français, toutes disciplines confondues, les Pionniers évoluent dans la plus petite commune ! En effet, Chamonix ne compte qu’un peu plus de 8 700 habitants à l’année. Une population qui explose néanmoins durant les périodes touristiques : la vallée peut ainsi accueillir plus de 100 000 personnes par jour durant les pics estivaux et hivernaux.

« Quand on reçoit plus de 100 000 personnes sur son territoire, friandes de divertissement et de nouvelles expériences, c’est plus simple de remplir sa patinoire. On rencontre en revanche plus de difficultés sur la période automnale. En plus de notre volonté de fédérer les habitants de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, on cherche alors à attirer des publics locaux vivant plus loin dont ceux situés dans la vallée de l’Arve par exemple » explique Willy Besson. Un élargissement de la zone primaire de chalandise qui implique de faire venir régulièrement des spectateurs situés déjà à plus d’une demi-heure de route de Richard-Bozon.

Face à de telles caractéristiques, les Pionniers de Chamonix n’ont jamais grandement misé sur l’abonnement saison pour développer significativement leurs activités de billetterie B2C. Jusqu’à présent, le club recensait un peu plus 120 abonnés par exercice, un chiffre restant constant d’année en année. Sa direction nourrit néanmoins des ambitions un peu plus hautes en cette saison 2025-26. « On aimerait progresser pour atteindre les 140 abonnés. On a débuté plus tôt la commercialisation et on a aussi cherché à communiquer plus fort autour de cette campagne » précise Willy Besson. A date, le club a déjà rempli plus de 80% de l’objectif fixé, avec une campagne qui s’achèvera début octobre.

Une vraie montée en puissance dans l’organisation et le pilotage des activités de billetterie

En termes d’organisation, en plus de Willy Besson qui supervise l’activité, deux ressources en interne sont mobilisées sur la billetterie grand public. « Notre Community Manager est également en charge de la commercialisation des offres de billetterie. Cela a du sens de regrouper les deux activités car, in-fine, tout ce qui est communication doit faire vendre des billets » précise le Directeur Commercial et Marketing des Pionniers. Par ailleurs, le club dispose aussi d’un Coordinateur Evénementiel qui se charge du paramétrage de l’outil de billetterie.

Les Pionniers ont considérablement fait évoluer leur architecture IT au cours des dernières saisons. Le club utilise désormais la solution développée par Sulf pour gérer sa billetterie en ligne. Un changement de prestataire qui a eu immédiatement un effet bénéfique sur l’activité.

Contenu de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu masqué de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu réservé aux abonnés Pour lire l'intégralité de cet article, abonnez-vous ou connectez-vous. Déjà abonné ? Se connecter

Pionniers de Chamonix, un modèle de croissance des activités de billetterie