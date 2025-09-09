Considéré comme l’un des meilleurs élèves du football professionnel français à ce sujet, le FC Metz a placé les problématiques environnementales au cœur de ses réflexions sur l’organisation et le développement de ses activités. Conscient que les efforts doivent être encore intensifiés, le club se démène pour continuer à monter en puissance et faire éclore de nouveaux projets éco-responsables. Julie Decker, Directrice Communication & RSE du FC Metz, revient sur les grands piliers de la politique environnementale orchestrée par le club grenat. Entretien.
Quelle place occupent aujourd’hui les sujets environnementaux dans la politique globale du FC Metz ? Avez-vous dressé une feuille de route environnementale pour le club ?
Les sujets environnementaux occupent une place prépondérante dans la politique globale du FC Metz. Le club multiplie les investissements financiers et les initiatives éco-responsables pour maîtriser son empreinte écologique et inciter ses parties prenantes à adopter des habitudes plus durables. Sensibiliser à l’urgence environnementale est une priorité dans notre démarche citoyenne. En modifiant nos pratiques, nous espérons inspirer un changement positif pour l’environnement.
Le Groupe FC Metz travaille activement à rendre l’ensemble de ses activités, et plus particulièrement l’organisation de ses matchs de football, plus durable. Notre feuille de route environnementale s’articule autour de trois piliers :
1 – Poursuivre le développement des infrastructures en prenant en compte l’impact carbone et en trouvant des solutions limitant les consommations d’énergie et d’eau.
2 – Réduire l’ensemble des déchets produits à travers une politique d’achat responsable et renforcer le tri sur l’ensemble des sites.
3 – Favoriser la mobilité douce, le covoiturage et les transports en commun pour toutes les parties prenantes.
Quelles sont les principales actions menées par le club pour réduire son empreinte environnementale ?
Au cours de la saison 2021-22, nous avons réalisé notre premier bilan carbone, une étape essentielle pour définir une stratégie de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Nous finalisons actuellement notre deuxième bilan carbone, basé sur la saison 2024-2025, afin de voir l’évolution de nos émissions et consolider notre plan d’action. En complément, le FC Metz a mené un audit énergétique afin d’obtenir une analyse détaillée de la consommation et de l’efficacité énergétique de ses bâtiments et installations. L’objectif de cette démarche est d’identifier les sources de gaspillage, de mettre en évidence les opportunités d’économie d’énergie et de proposer des actions concrètes d’amélioration.
Parallèlement, une campagne de sensibilisation aux écogestes a été déployée auprès de l’ensemble des salariés du Groupe FC Metz, qu’ils soient administratifs ou joueurs. Cette initiative vise à encourager des comportements plus responsables en matière de consommation d’énergie et de respect de l’environnement.
Des actions concrètes ont également été mises en place. Ainsi, les gobelets et contenants en plastique à usage unique ont été supprimés dans les espaces de restauration grand public du stade, les bouteilles en plastique également dans l’ensemble de nos espaces hospitalités tandis que les joueurs utilisent désormais des gourdes pour s’hydrater lors des matchs.
En matière de mobilité, les déplacements des joueurs professionnels se font en train ou en bus dès que cela est possible. Nous avons également développé un partenariat avec IKO, une plateforme de covoiturage événementiel, afin de promouvoir des alternatives de transport plus durables.
Enfin, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a annoncé l’intégration de huit clubs de Ligue 1 et Ligue 2 au programme Mob’Sport, lancé en novembre 2024 pour favoriser une mobilité plus respectueuse de l’environnement et moins émettrice de CO₂. Le FC Metz a l’honneur de faire partie de ces clubs engagés dans cette démarche.
Quelle organisation avez-vous mis en place en interne pour traiter les sujets liés à l’environnement ? Êtes-vous accompagné par des experts / prestataires sur de tels sujets ?