Olympique de Marseille, ambassadeur de la Ligue 1 sur le continent africain

Par

L’Olympique de Marseille jouit d’une importante cote de popularité au sein des principaux pays d’Afrique francophone. Le club phocéen sait puiser dans les forces de son territoire mais aussi dans son riche passé pour entretenir le lien avec ses communautés de fans basées en Afrique. Jusqu’à générer de nouvelles lignes de revenus ? Décryptage.

« A l’Olympique de Marseille, nous ciblons prioritairement l’Afrique francophone dans notre stratégie d’internationalisation. » Voilà comment Laurent Colette, ex-Directeur Général de l’Olympique de Marseille, nous décrivait en juin 2021 la stratégie de développement international impulsée au sein du club phocéen.

Quelques saisons plus tard, l’OM semble avoir relevé le défi. Selon les données révélées par la LFP et partagées à nos confrères du Monde, les matchs de l’Olympique de Marseille ont cumulé plus de 18 millions de téléspectateurs sur les territoires d’Afrique subsaharienne lors de la saison 2024-25. Le club phocéen se classe au deuxième rang de L1 et n’est pas si loin du Paris Saint-Germain (22 millions), pourtant auteur d’une saison exceptionnelle avec notamment le sacre en C1.

Autre donnée marquante : l’Olympique de Marseille est le 4e club européen préféré juste derrière le Real Madrid, le FC Barcelone et le PSG selon une étude réalisée dans 5 pays d’Afrique francophone – Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, République Démocratique du Congo et Sénégal. Aujourd’hui, près de 40% de la communauté de fans de l’Olympique de Marseille sur les réseaux sociaux vit en Afrique.

Quels sont les facteurs expliquant cette forte notoriété du club phocéen sur le continent africain ? « L’histoire de la ville de Marseille est fortement liée à l’Afrique. C’est une ville multiculturelle par définition » observe Lionel Maltese, Professeur Associé à Kedge Business School.

Mais l’Olympique de Marseille ne doit pas cette forte notoriété uniquement aux liens tissés entre son territoire et les différents pays africains. Le club a accueilli dans ses effectifs au fil des décennies de nombreux grands joueurs du continent, de Joseph-Antoine Bell à Didier Drogba, en passant par Abedi Pelé, George Weah ou encore Mamadou Niang.

« Il y a eu d’autres filières importantes à l’OM qui ont marqué l’histoire du club à l’image des différents internationaux allemands ayant porté le maillot phocéen. Mais on se souvient davantage des grands joueurs d’origine africaine. Le club a eu la bonne idée de conserver le lien avec de tels joueurs en les nommant souvent ambassadeurs. L’OM sait cultiver les liens : c’est un club très relationnel » décrypte Lionel Maltese.

Par ailleurs, l’Olympique de Marseille est le premier grand club européen à avoir nommé un président d’origine africaine à sa tête en la personne de Pape Diouf en 2005. « Pape Diouf a eu un impact énorme sur le rayonnement de l’OM en Afrique » note Lionel Maltese. Avant de devenir dirigeant de l’OM, Pape Diouf a été journaliste puis agent de joueurs. Il a notamment fortement contribué à la signature de Joseph-Antoine Bell puis plus tard de Didier Drogba chez les Phocéens. « Il a connu la même trajectoire que Pablo Longoria à l’OM. Il est d’abord venu comme Manager Sportif puis il a rapidement été nommé Président » se remémore Lionel Maltese.

L’OM parvient-il à capitaliser sur sa notoriété en Afrique pour développer ses activités ?

Olympique de Marseille, ambassadeur de la Ligue 1 sur le continent africain