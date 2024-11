Quelle valeur de marque pour les clubs de Premier League ?

Par

Plusieurs clubs de Premier League ont considérablement renforcé leur rayonnement au niveau international au cours des dernières décennies. Mais quelle est la valeur financière de leur marque ? Etude exclusive Ecofoot.

« Aujourd’hui, on conçoit une nouvelle Formule 1 plus rapidement qu’un maillot de football. » C’est via cette boutade qu’Inigo Turner, Design Director chez adidas, répondait dernièrement à une question de The Athletic sur l’élaboration des maillots de Manchester United. Une (fausse) plaisanterie qui souligne les intenses réflexions marketing menées au sein des grands clubs européens pour imaginer chaque nouvelle tunique. Un niveau de minutie qui oblige désormais les protagonistes à entamer ce travail près de… deux ans à l’avance !

Certes, cette nécessaire anticipation est aussi due à la logistique industrielle à déployer pour pouvoir produire plusieurs centaines de milliers de maillots ou encore aux innovations technologiques à intégrer pour améliorer le confort des joueurs professionnels arborant de telles tuniques. Mais les réflexions marketing, de plus en plus poussées, entrent aussi en ligne de compte, expliquant ces délais importants.

« Les clubs sont aujourd’hui surexposés à travers la multiplication des médias et des supports numériques. Au sein des différentes organisations sportives, on a tendance à respecter de plus en plus la marque et ce qu’elle véhicule dans les décisions prises. Tous les travaux menés en interne ont pour ambition de respecter la marque et son ADN. Il y a d’ailleurs un plus grand respect des identités graphiques » nous expliquait dernièrement Michel Mimran, ancien Directeur Marketing du Paris Saint-Germain, lors d’une intervention à propos des changements de logo dans le football européen.

Premier League : une valeur de marque moyenne supérieure à 330 m£ ?

Même s'il ne s'agit pas du seul élément déterminant, le soin apporté aux stratégies de marque a contribué au développement fulgurant de la Premier League, notamment sur les marchés internationaux. Mais comment estimer la valeur financière de marque de chacune des formations du championnat anglais ?

