Qualifio au cœur des stratégies marketing data-driven des clubs professionnels

A l’heure où les clubs professionnels consacrent de plus en plus de moyens à l’enrichissement et à la qualification de leurs propres bases de données, la société belge Qualifio a développé une solution clé en main facilitant le recrutement de nouveaux contacts tout en renforçant le niveau d’engagement des communautés. Et cette dernière ne cesse de gagner des parts de marché au sein du football européen. Portrait.

« Les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter ou désormais TikTok sont des outils géniaux pour s’adresser directement aux communautés. Sauf que l’engagement généré sur ces plateformes n’a pas de valeur commerciale pour les clubs. Ils ne sont pas propriétaires des données et ils ne connaissent pas la plupart des fans avec lesquels ils interagissent sur ces supports numériques. A travers notre solution, on propose justement aux clubs de transformer leurs abonnés sur les réseaux sociaux en contacts dans leur base de données. »

La promesse d’Antoine Le Sage, Directeur Commercial de Qualifio, a de quoi faire saliver les directions marketing ou commerciales des organisations sportives. Alors que ces dernières accumulent généralement de très importantes communautés sur les réseaux sociaux – pouvant franchir le seuil symbolique des 100 millions d’abonnés pour les plus importantes d’entre elles – elles peinent en revanche à convertir cette immense fan-base en contacts venant alimenter leurs propres bases de données. Les bases CRM des clubs sont alors de taille bien inférieure aux volumes de fans généralement annoncés, ce qui peut parfois causer quelques quiproquos lors de discussions avec des annonceurs de plus en plus attentifs aux assets digitaux des clubs.

Animer les communautés tout en collectant de la data

Ayant initialement fait ses preuves dans le secteur des médias, Qualifio s’est attaqué au marché du sport professionnel il y a maintenant 5 ans. Mettant à disposition une plateforme SaaS qui répertorie une cinquantaine de mécaniques interactives – allant du système de votes de l’homme du match jusqu’au concours de pronostics en passant par les traditionnels quizz, tests de personnalité, instants gagnants ou encore dispositifs de composition d’équipe – les clients de Qualifio disposent ainsi d’une librairie de formats permettant d’engager leurs communautés tout en collectant de la data first et zero-party sur les participants. Des données qui viennent directement enrichir les bases CRM – grâce à une interconnexion des outils – permettant aux clubs de travailler à la fois sur l’acquisition de nouvelles adresses et la segmentation. Tout en respectant les règles RGPD bien entendu.

En France, la solution proposée par Qualifio a convaincu plus d’une dizaine d’organisations sportives. Client historique de l’entreprise belge, le Paris Saint-Germain a initié le mouvement au sein du football professionnel français mais d’autres formations ont rapidement emboité le pas du club de la capitale à l’image de l’Olympique Lyonnais, l’AS Saint-Etienne, le LOSC, le Stade Rennais, le Racing Club de Strasbourg Alsace, le TFC ou encore le Stade de Reims. Qualifio collabore également avec la Fédération Française de Football ou la Fédération Française de Rugby. Ailleurs, en Europe, l’entreprise belge a su séduire quelques noms prestigieux dont Tottenham Hotspur ou encore Valencia CF.

En plus de répondre à des enjeux de plus en plus stratégiques pour les organisations sportives – engagement des communautés, acquisition de leads, qualification et segmentation des bases de données – la facilité d’utilisation de la plateforme constitue un autre atout majeur dans la manche de Qualifio. « Au démarrage d’une collaboration, nous formons les clubs à l’utilisation de notre plateforme. Par la suite, les équipes sont très autonomes. En quelques minutes, les clubs peuvent mettre en ligne une campagne sans avoir besoin de compétences techniques. Et ils ont bien évidemment la possibilité de brander les mécaniques selon leur charte graphique » nous précise ainsi Antoine Le Sage.

Une facilité opérationnelle qui permet d’industrialiser les campagnes pour engager les communautés tout au long de la saison. En moyenne, les clients « sport » de Qualifio organisent entre 80 et 100 campagnes par exercice. Des volumes qui peuvent être plus importants pour les clubs dupliquant leurs opérations en plusieurs langues à l’image du Paris Saint-Germain.

Ayant initié sa collaboration quand le club évoluait encore en Ligue 2, le Toulouse FC a immédiatement obtenu des résultats probants en utilisant le module Qualifio. Dès sa première opération relayée sur ses réseaux sociaux – le TFC avait alors préparé un test de personnalité pour savoir de quel joueur se rapprochaient le plus ses fans – le club toulousain a recensé plus de 5 000 participations avec un taux d’achèvement de 80%.