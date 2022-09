StadiumGO, le spécialiste du covoiturage événementiel

Par

Lancée en 2019, StadiumGO s’est imposée en quelques années comme la plateforme de covoiturage de référence au sein du football professionnel français. La start-up tricolore ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et souhaite ouvrir son modèle à d’autres acteurs de l’événementiel en France et à l’étranger. Portrait.

« Je suis un grand fan de sport et à l’époque je me rendais au stade quasiment tous les week-ends. Je cherchais alors des covoiturages, notamment pour réduire la facture de mes déplacements, mais je ne parvenais pas à trouver la bonne offre sur les plateformes traditionnelles. C’est quand même bien plus sympa de se rendre au stade avec des personnes qui partagent la même passion. Cela apporte un vrai plus à la fan-expérience. »

C’est en ces termes que Romain Lauvergnat, fondateur de la start-up StadiumGO, nous décrit la genèse de son aventure entrepreneuriale. Face à l’absence de plateformes de covoiturage dédiées aux événements sportifs, il décide alors de créer sa propre application. Lancée en août 2019, cette solution de covoiturage capte immédiatement l’attention de plusieurs grands acteurs du football professionnel français. Dès les 6 premiers mois d’activité, StadiumGO signe des partenariats avec la Ligue de Football Professionnel ou encore l’Olympique de Marseille.

Phase de décollage et multiplication des partenariats

« Les premiers partenariats ont presque été conclus naturellement car nous répondons à des problématiques concrètes des clubs. Par exemple, les difficultés liées au stationnement et aux bouchons sont deux obstacles majeurs qui nuisent à l’expérience au stade. Les organisateurs cherchent alors à améliorer l’accessibilité de leur enceinte sportive en réorganisant les espaces de stationnement mais aussi en cherchant à diminuer le nombre de voitures se rendant sur place. Le covoiturage devient alors un levier intéressant » précise ainsi Romain Lauvergnat. « Mais il y aussi et surtout la question environnementale. Les acteurs du sport prennent ce sujet de plus en plus au sérieux. Ils expriment une vraie volonté de réduire leur empreinte carbone. Et les déplacements des supporters/spectateurs représentent en moyenne entre 60 et 70% des émissions d’une organisation sportive ! Le covoiturage peut alors aider à faire baisser les émissions de manière significative » poursuit ainsi le fondateur de StadiumGO.

Des arguments qui font mouche. En plus de la LFP et de l’Olympique de Marseille, StadiumGO travaille aujourd’hui avec une petite vingtaine de clubs de football français, évoluant essentiellement en Ligue 1 ou en Ligue 2. Mais la start-up ne ferme pas la porte aux formations de division inférieure : elle a notamment noué des collaborations avec le FC Rouen (N2) ou encore le FC Gueugnon (N3).

Entre-temps, StadiumGO a poursuivi sa structuration. Un associé en provenance du groupe SO PRESS, Olivier Lega, embarque dans l’aventure en 2021 et la jeune pousse intègre le prestigieux incubateur parisien Le Tremplin. De quoi initier de nouvelles synergies. « Le Tremplin c’est l’incubateur de référence pour les start-up du monde du sport. Cela nous permet d’accéder à un réseau bien fourni, tant au niveau des investisseurs que des acteurs du sport. Cela facilite la prise de contact et les discussions avec des acteurs institutionnels comme le Ministère des Sports, les ligues et les fédérations ou encore les partenaires de l’incubateur tels que La Maif ou FDJ » avance ainsi Romain Lauvergnat.