Restauration au stade : les recettes du RC Lens pour satisfaire ses spectateurs

Par

Durant la dernière intersaison, le RC Lens a mené une véritable politique de grands travaux pour améliorer l’expérience de restauration en jour de match au stade Bollaert-Delelis. Et les premières résultats obtenus sont déjà intéressants. Décryptage.

Quand un club professionnel évoluant systématiquement à guichets fermés lance un appel d’offres pour ses activités de restauration grand public au stade, les candidatures sont forcément nombreuses. Un adage qui s’est vérifié lors de la consultation menée en fin de saison dernière par le RC Lens.

Pourtant le club artésien n’a pas longtemps hésité pour faire son choix : il a confié la gestion de ses différents espaces de restauration au groupe Sensas dont les friteries Sensas et Momo sont de véritables institutions dans la région. « Ce mariage est rapidement devenu une évidence pour nous. Les friteries Sensas et Momo sont réputées pour la qualité de leurs frites mais aussi pour leur profond ancrage territorial. On veut proposer une vraie expérience à la Lensoise à nos spectateurs. On a une identité à la fois forte et singulière. C’est le choix le plus cohérent avec notre positionnement » nous explique ainsi Henri Neveu, Directeur Communication et Marketing du RC Lens.

Ainsi, depuis le début de cette saison 2025-26, les habitués de Bollaert-Delelis peuvent découvrir trois grandes offres parmi les 21 friteries de l’enceinte artésienne. Il y a tout d’abord l’offre « Sensas » reposant sur les frites et le traditionnel sandwich américain. Une offre « Momo » à base de burgers a également été conçue. Enfin, les spectateurs ont également accès à une offre de hot-dogs proposée par Douglas Grill. « Grâce à ce partenariat, nous avons pu élargir notre offre. On propose désormais des frites au maroilles mais aussi un burger au maroilles. Ce sont des produits emblématiques de notre région qui se doivent d’être présents dans notre stade » avance Nicolas Gumez, Référent Supporters Adjoint du RC Lens.

Le RC Lens ne s’est pas contenté de confier l’exploitation des friteries de Bollaert-Delelis au groupe Sensas. Le club a construit une marque autour de ses friteries en rebaptisant ses espaces de restauration Les Baraques de Bollaert. « On a créé un véritable univers visuel en cohérence avec notre identité. On ne veut rien laisser au hasard en matière d’expérience, que cela soit au niveau visuel ou gustatif » précise Henri Neveu.

Habillage des nouvelles friteries au stade Bollaert-Delelis. Photo : RC Lens

Aucun détail n’est négligé dans l’expérience de restauration

Le club lensois a également profité de l’intersaison pour remodeler l’intégralité de ses buvettes au stade Bollaert-Delelis. La volonté de faire revivre les grandes heures de l’histoire du club a guidé ce projet alors que ce dernier fête ses 120 ans en cet exercice 2025-26. Chaque buvette rend ainsi hommage à une figure historique ou encore à un temps fort du club. Par exemple, les spectateurs de la tribune Lepagnot peuvent se rendre au Comptoir de Gervais pour y commander leurs boissons.

Nouvelle buvette Le Druide en hommage à Daniel Leclercq – Photo : RC Lens

« Au-delà de servir l’image du club, cette identité unique attribuée à chaque buvette permet de mieux se repérer dans le stade » indique Henri Neveu. « Sur ces premiers matchs de la saison 2025-26, cela permet aux supporters de redécouvrir Bollaert mais aussi de se replonger dans l’histoire du club via les buvettes » confirme Nicolas Gumez. Des buvettes dont la gestion a été confiée à Troisième mi-temps, autre acteur local.

Le RC Lens a aussi procédé à l’aménagement de nouveaux espaces pour améliorer le confort de ses spectateurs. « A l’intérieur des tribunes, on a mis en place un certain nombre de mètres linéaires de tablettes pour que les spectateurs puissent s’installer et manger tranquillement avant de regagner leur place » indique Loriane Pousse, Coordinatrice des Opérations au RC Lens. Sur le parvis, de nouveaux espaces ont également été mis en place avec des tables, des chaises ou encore des mange-debout.

Enfin, en matière de paiement, le RC Lens s’est doté de la solution cashless weezpay, développée par Weezevent. Une collaboration qui permet au club artésien de gagner en agilité tout en récupérant de précieuses données sur l’activité. « Outre la fluidification des files d’attente, un des principaux objectifs est d’obtenir une vraie traçabilité des flux. Car l’activité de restauration grand public y est désormais importante » précise ainsi Henri Neveu.

« D’un point de vue opérationnel, Weezevent permet d’être plus agile en jour de match. On peut ajuster le nombre de TPE en fonction des flux de spectateurs dans les différents points de vente. Par ailleurs, on récupère des données permettant de mieux comprendre nos supporters dans leur consommation » avance Nicolas Gumez. « Nous disposons de dashboards qui nous permettent d’ajuster les ressources en fonction de l’activité. C’est un véritable outil d’aide à la décision et aux opérations » confirme Henri Neveu.

Vers un minutieux travail d’optimisation ?

Contenu de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu masqué de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu réservé aux abonnés Pour lire l'intégralité de cet article, abonnez-vous ou connectez-vous. Déjà abonné ? Se connecter

Restauration au stade : les recettes du RC Lens pour satisfaire ses spectateurs