Rodez Aveyron Football, un modèle de développement B2B

Au cours des dernières saisons, le Rodez Aveyron Football a connu une belle progression de ses activités issues des partenariats grâce notamment à la modernisation du stade Paul-Lignon mais aussi au dynamisme affiché par le club. Le RAF ne compte pas s’arrêter en si bon chemin : il nourrit de beaux projets pour continuer à étendre son rayonnement et développer ses activités B2B. Décryptage.
« Le partenaire qui rejoint le club intègre pleinement la famille du RAF. Il est invité à l’ensemble des événements partenaires et participe à la vie quotidienne du club. Il a l’occasion de rencontrer le staff et les joueurs à plusieurs reprises dans la saison. »
Voilà comment Benjamin Guillermin, Responsable Commercial et Communication du club ruthénois, nous résume la philosophique qui anime le RAF en matière de développement B2B. Disputant sa 7e saison consécutive en Ligue 2 en cet exercice 2025-26, le RAF a su conserver son esprit de club familial, profondément ancré dans son territoire et attaché à la valeur travail, tout en se structurant pour se conformer aux exigences du monde professionnel.
Un alliage qui plait beaucoup aux acteurs économiques du territoire aveyronnais puisque le RAF réunit désormais plus de 250 entreprises dans son réseau de partenaires. La plupart d’entre elles sont basées en Aveyron avec certains secteurs très bien représentés à l’image du bâtiment, de la promotion immobilière ou encore des services financiers.
La fidélisation des partenaires constitue un objectif prioritaire du service commercial du RAF. « C’est le travail de base, le plus important. La satisfaction partenaire est au cœur de notre travail quotidien » décrit Benjamin Guillermin. Le club enregistre d’ailleurs un haut taux de renouvellement de ses partenariats à chaque saison, de l’ordre de 95%.
Mais le RAF n’en oublie pas pour autant le travail de prospection pour continuer à développer les activités. « Notre stratégie repose sur un taux de renouvellement très élevé, une satisfaction partenaire la plus haute possible et une recommandation importante » décrypte Benjamin Guillermin. Le club ambitionne d’ailleurs d’atteindre la barre des 300 partenaires dans son portefeuille d’ici la fin de saison 2025-26. « L’avantage de notre secteur c’est qu’on peut intéresser n’importe quel type d’entreprise. En termes de taille d’abord : on peut autant attirer un auto-entrepreneur qu’une très grosse entreprise. C’est également le cas en termes de secteur. On a toujours de la progression à aller chercher » insiste le Responsable Commercial du RAF.
Un stade Paul-Lignon qui fait le plein
Dans le développement de ses activités commerciales, le Rodez Aveyron Football a pu compter sur la profonde modernisation du stade Paul-Lignon. En termes de capacité B2B, le club dispose désormais de 25 loges privatives et de deux salons VIP d’une surface respective de 400 et 150 m². Au total, le RAF peut commercialiser jusqu’à 1 200 business seats en comptabilisant les loges et les places à prestation.
Malgré une capacité relativement importante par rapport aux dimensions globales de son stade et la taille de son agglomération, le RAF a affiché l’an dernier un taux d’occupation de ses sièges B2B de plus de 102% ! Le club sait ainsi se montrer ingénieux lors des grosses affiches pour accueillir davantage de spectateurs VIP dans ses espaces. « A côté du stade Paul-Lignon, il y a la salle des fêtes de Rodez. Cela nous permet d’activer un salon supplémentaire lors de certains matchs. On peut alors accueillir ponctuellement un peu plus de spectateurs sur des places à prestation » nous précise Benjamin Guillermin.
La commercialisation de la quasi-intégralité des loges et des salons oblige néanmoins les équipes du RAF à imaginer de nouveaux produits pour maintenir le développement des activités B2B en jour de match.