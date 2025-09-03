Le merchandising, levier stratégique du Paris Basketball

Par

Lors de la saison 2024-25, le Paris Basketball a battu le record historique de chiffre d’affaires merchandising généré par un club professionnel de basket français. Le champion de France ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et nourrit de très ambitieux projets pour continuer à développer ses activités issues des produits dérivés. Décryptage.

« On veut faire du merchandising une activité importante pour le club. » Le ton est immédiatement donné par Aurélie Henot, nouvelle Head of Merchandising, Licensing & Retail du Paris Basketball, recrutée au mois d’avril dernier et ayant précédemment exercé les fonctions de Head of Retail au sein du COJOP Paris 2024, régulièrement salué pour sa stratégie de merchandising.

Alors que le Paris Basketball est parvenu en très peu de temps à développer une stratégie de marque forte et remarquée au sein du sport professionnel français ; le club veut désormais capitaliser sur ce solide actif pour accroître fortement ses activités de merchandising et de licensing.

« L’avantage du merchandising est que le champ des possible est vaste. C’est une source de revenus complètement déplafonnée. Le développement des activités de merchandising est l’une des priorités dressées par nos actionnaires, David Kahn et Eric Schwartz pour les saisons à venir » nous indique Aurélie Henot.

Paris Basketball, une organisation à la hauteur des ambitions

Alors que les principaux canaux de distribution du Paris Basketball – e-store, boutique officielle à l’adidas arena – ont été inaugurés en début de saison 2024-25, le club a fait le choix de gérer en interne l’ensemble de l’activité lors du dernier exercice écoulé. « Nous sommes néanmoins en train de finaliser un changement de modèle » nous informe Aurélie Henot, avec l’externalisation de la gestion de la boutique en ligne auprès d’Oreca à compter de la saison 2025-26.

Pour administrer l’ensemble des activités, un véritable pôle merchandising a été mis sur pied au sein du club et piloté par une directrice merchandising et licensing. Le département est également composé d’un Chef de Produit, en charge du développement des collections et des gammes, et d’un Responsable Retail, coordonnant les activités de la boutique à l’adidas arena et chargé du développement de la distribution au sens large. L’équipe est complétée par une Alternante intervenant sur des projets transverses et une Freelance venant ponctuellement soutenir les activités du club sur des missions de création de contenus.

Dans la construction de son catalogue produit, le Paris Basketball peut compter sur l’étroite collaboration entretenue avec son équipementier adidas. « Les produits cobrandés avec adidas représentent une part importante de notre chiffre d’affaires. On travaille en direct avec les designers de chez adidas pour sortir des gammes qui sont à l’image du Paris Basketball » précise Aurélie Henot. L’équipementier du club parisien constitue également un solide appui dans l’élargissement de son réseau de distribution.

L’agence Yard, épaulant le Paris Basketball depuis le début de l’aventure, joue aussi un rôle important dans la stratégie produit du club. « C’est l’agence qui a créé identité de marque, le logo et défini notre storytelling. L’agence est très impliquée dans les propositions de design ou encore les projets de collaboration. Yard est vraiment un acteur important de notre écosystème » souligne Aurélie Henot.

Paris Basketball, de beaux projets pour soutenir la croissance d’activité

Contenu de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu masqué de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu réservé aux abonnés Pour lire l'intégralité de cet article, abonnez-vous ou connectez-vous. Déjà abonné ? Se connecter

Le merchandising, levier stratégique du Paris Basketball