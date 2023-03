RC Strasbourg, une activité de restauration soignée à La Meinau

Par

Jouant tous ses matches à guichets fermés depuis le début de la saison, le Racing Club Strasbourg Alsace met tout en œuvre pour satisfaire et fidéliser les spectateurs de La Meinau. Une stratégie qui passe par l’enrichissement de l’expérience en jour de match à travers notamment la diversification de son offre de restauration grand public. Décryptage.

« Le rôle que joue l’offre de restauration dans l’expérience spectateur est majeur. On peut même dire central. On conçoit l’expérience à la Meinau comme un grand moment de convivialité. L’offre de restauration est alors capitale pour passer un moment privilégié entre amis ou en famille. » Le ton est immédiatement donné par Benjamin Guthleben, Directeur Marketing et Communication du RC Strasbourg Alsace.

Pour satisfaire ses fidèles spectateurs, le club alsacien est clairement monté en puissance sur le sujet de la restauration à La Meinau ces derniers mois. Le club a notamment intégré à ses équipes Thomas Rodriguez en tant que Responsable Expériences Stade et qui a sous sa responsabilité la gestion de l’ensemble de l’offre de restauration B2C et B2B à la Meinau. « C’est une création de poste. L’arrivée de Thomas a permis de vraiment professionnaliser notre approche Food & Beverage et optimiser nos process » nous précise ainsi Benjamin Guthleben.

Concrètement, les différents points de vente B2C de La Meinau sont opérés par AB Restauration. Deux collaborateurs du prestataire sont chargés de gérer les commandes fournisseurs et d’effectuer le recrutement nécessaire pour animer les points de vente en jour de match. Le RC Strasbourg garde néanmoins la main sur l’offre de restauration proposée au stade. Un mode de fonctionnement en bonne intelligence qui a permis au RCSA de travailler sur la diversification des produits proposés en jour de match.

Vers une forte hausse du panier moyen ?

« Nous avons conclu des partenariats avec des restaurateurs locaux qui interviennent via des food-trucks ou des stands éphémères répartis dans notre fan-zone ouest et nord. Un de nos partenaires propose des tartes flambées : il dispose de trois points de vente dans notre fan-zone. Un autre propose des spätzles : ce sont des pâtes traditionnelles alsaciennes. Enfin, notre dernier partenaire nous fournit en frites » nous précise Benjamin Guthleben. Le club alsacien met d’ailleurs un point d’honneur à renforcer la dimension locale à travers sa stratégie de diversification. Par exemple, les tartes flambées cuisinées à La Meinau sont réalisées à partir d’oignons cultivés en Alsace ou encore de lardons provenant d’un boucher-charcutier de la région. Le RSCA propose également lors de certaines rencontres des gaufres et des glaces produites par un célèbre glacier de la ville dont l’histoire remonte à 1935. « On veut recevoir de la meilleure des manières possibles à La Meinau en répondant au maximum aux attentes de nos spectateurs. Des attentes qui sont orientées autour d’une offre qualitative et locale tout en conservant une politique tarifaire accessible » ajoute Thomas Rodriguez.

RC Strasbourg, une activité de restauration soignée à La Meinau