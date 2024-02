RC Strasbourg, les ressorts d’une croissance vigoureuse sur Instagram

Par

Ces derniers mois, le Racing Club de Strasbourg Alsace a changé de braquet dans la croissance de sa visibilité et de ses communautés sur Instagram. De bons résultats qui sont le fruit d’une stratégie parfaitement adaptée à cette plateforme mais aussi d’une montée en puissance globale dans sa politique de contenus à destination des canaux numériques. Décryptage.

Enregistrer un gain net de près de 10 000 nouveaux abonnés soit près de 5% de sa communauté : c’est la prouesse accomplie par le RC Strasbourg sur Instagram au mois de janvier dernier ! Le RCSA figure ainsi sur le podium des plus fortes progressions du sport professionnel français sur cette plateforme lors du dernier mois écoulé. Une performance qui s’inscrit dans la dynamique déjà observée ces derniers temps et le rythme de croissance s’est encore accéléré en ce mois de février.

Sur Instagram, le RC Strasbourg a connu une progression de ses communautés de 31% depuis le mois de juillet dernier, ce qui fait du club la plus forte progression de Ligue 1. « Le développement de nos communautés sur les réseaux sociaux est une priorité mais il se fait en veillant à respecter l’âme et les valeurs du club » nous fait savoir Benjamin Guthleben, Directeur Marketing & Communication du Racing Club de Strasbourg Alsace.

Pour atteindre de tels scores, le club alsacien a particulièrement peaufiné sa stratégie de contenus sur Instagram en s’adaptant aux spécificités mais aussi aux nouvelles fonctionnalités de la plateforme. « On a défini une ligne éditoriale à travers laquelle on cherche à incarner l’’authenticité et la proximité. On privilégie la photo aux visuels ou affiches car cela procure bien plus d’émotions. On veut créer un vrai lien avec nos communautés » nous indique Boris Calabrin, Responsable de la production des contenus du RCSA.

« Notre objectif est que notre audience s’attache aux joueurs tels des personnages d’une série » Benjamin Guthleben – Directeur Marketing & Communication – RC Strasbourg Alsace

« Ces derniers mois, nous avons accéléré sur la production des Reels ce qui a largement contribué à la croissance de notre communauté. Sur Instagram, nous veillons à produire des contenus courts, divertissants et immersifs » précise Benjamin Guthleben. « A travers nos vidéos, on souhaite montrer ce qui se passe au club, plonger nos communautés dans les coulisses avec des séquences qui ne concernent pas exclusivement le football à proprement parler. Les vidéos dévoilent des moments de vie au sein du groupe, des échanges entre nos joueurs, l’ambiance dans le vestiaire… » complète Boris Calabrin.

La viralité importante des contenus publiés par le RCSA sur la plateforme permet désormais au club d’attirer des abonnés qui n’appartiennent pas exclusivement au premier cercle de fans du club. « Les contenus attirent désormais au-delà de nos supporters et même au-delà des supporters de foot. Notre audience est d’ailleurs très largement composée de personnes qui ne suivent pas encore notre compte mais finissent pas s’y intéresser par l’originalité des contenus proposés. Notre objectif est que notre audience s’attache aux joueurs tels des personnages d’une série. C’est une manière de développer notre notoriété et de façonner notre image de marque d’un club différent, authentique et humain » décrypte Benjamin Guthleben.