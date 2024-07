P. Ducassou (Red Star) : « Au niveau des audiences, TikTok est aujourd’hui notre plateforme numéro 1 »

Par

Comment développer significativement ses audiences sur TikTok ? Le Red Star semble avoir trouvé la bonne formule. Certains de ses contenus dépassent désormais largement la barre du million de vues sur la plateforme ! Lors d’un entretien accordé à Ecofoot.fr, Paul Ducassou, Responsable Communication du Red Star FC, revient sur la ligne éditoriale déployée par le club audonien sur TikTok tout en évoquant les futurs projets de développement. Interview.

Quelle place occupe aujourd’hui TikTok dans la stratégie réseaux sociaux du Red Star FC ?

TikTok est le dernier né des réseaux sociaux majeurs. Le potentiel de développement sur cette plateforme est encore énorme. De manière naturelle, les réseaux sociaux ont pour vocation de casser les barrières et de permettre aux clubs de toucher directement les communautés. Mais les algorithmes sont depuis passés par là sur les principaux réseaux sociaux. Le reach organique est alors de moins en moins puissant ce qui incite certaines marques à sponsoriser leurs contenus pour continuer à s’adresser à leurs abonnés.

Sur TikTok, jusqu’à présent, cette évolution est moins forte. Les contenus peuvent exploser de manière organique et générer énormément de vues. C’est également la plateforme préférée des jeunes générations. Pour toutes ces raisons, TikTok est devenu un canal important dans notre stratégie.

Quelle ligne éditoriale avez-vous définie pour votre compte TikTok ? Comment identifiez-vous les tendances sur lesquelles surfer ?

On peut penser au premier abord qu’on retrouve uniquement sur TikTok des contenus « tendances » à base de vidéos de danses à la mode. Mais ce n’est plus le cas. TikTok manifeste de plus en plus la volonté de pousser de vraies histoires aux audiences. Des contenus plus longs, avec une réelle écriture et qui ont plus de corps, performent désormais très bien sur cette plateforme sociale.

Les Anecdotes Red – Red Star FC

On souhaite profiter des caractéristiques de cette plateforme pour faire découvrir le club aux plus jeunes. On y diffuse des contenus authentiques, autour de l’équipe professionnelle mais aussi des jeunes et des féminines. En 125 ans d’histoire, on a forcément de belles choses à raconter ! Notre format « Les anecdotes Red » répond parfaitement à cet objectif. On utilise alors les codes de la plateforme pour revenir sur certains faits marquants de notre histoire et de l’identité du club. Nous attachons beaucoup d’importance à cette série de contenus.

Comptez-vous prochainement sortir de nouveaux formats similaires aux anecdotes Red sur TikTok ?

La semaine dernière, on a lancé un nouveau format sur la plateforme, « Laisser les choses parler », qui retrace les 18 derniers mois du Red Star en National. Nous sommes sur un format très long pour TikTok. Certains épisodes durent plus de 2 minutes 30. Le lancement de cette série est vraiment bon. On enregistre plusieurs centaines de milliers de vues sur chaque épisode.

Laisser les choses parler – Red Star FC

Nous avons passé du temps avec les équipes à monter chaque épisode. Il a fallu faire le tri parmi une quantité très importante d’images. Ces derniers mois, on avait installé cinq GoPro dont deux dans le vestiaire qui filmaient sur une plage d’environ cinq heures. On a eu énormément de matière à dérusher. Mais on a réussi à sortir un contenu qui casse les codes par rapport aux insides habituellement diffusés par les clubs. On a choisi TikTok comme plateforme de diffusion car le format s’y prêtait très bien par rapport à notre stratégie éditoriale.

Utilisez-vous des outils particuliers pour créer / publier vos contenus sur la plateforme ?

P. Ducassou (Red Star) : « Au niveau des audiences, TikTok est aujourd’hui notre plateforme numéro 1 »