Depuis une dizaine d’années, la ligue espagnole a adopté un cadre très strict en matière de régulation financière, obligeant les clubs à respecter un plafond en matière de dépenses sportives. Un encadrement a priori des coûts qui a permis de rationaliser les investissements sur le marché des transferts mais qui peut aussi parfois susciter quelques tensions concernant l’enregistrement de nouveaux joueurs à l’image du cas du FC Barcelone au cours des dernières saisons. Comment fonctionne exactement le mécanisme de régulation financière de LaLiga ? Décryptage par Mathieu Guyot, Consultant MG Impact.

Chaque saison les clubs dans la grande majorité des ligues européennes sont soumis à un contrôle de leurs finances, élément essentiel pour avoir le droit de participer à leur championnat sur le plan administratif.

En France nous connaissons tous la DNCG qui a rendu pour la plupart des clubs sa décision concernant la participation au championnat 2023-24 après examen de la situation comptable sur l’exercice 2022-23 et le budget de la saison 2023-24.

La DNCG, parmi les mesures prises, peut encadrer la masse salariale et les indemnités de transferts d’un club ce qui fut le cas pour l’Olympique de Marseille lors de la saison 2021-22 ou plus récemment pour l’Olympique Lyonnais.

En Espagne, cet encadrement est systématique et a priori pour chaque saison et chaque club depuis la mise en place du contrôle économique de la Liga lors de la saison 2013-14. Les médias ont largement relayé les conséquences que peut avoir ce contrôle sur les recrutements des clubs avec le cas du FC Barcelone depuis plusieurs étés.

Mais pourquoi la ligue espagnole a-t-elle adopté une tel règlement financier ? « Sur le contexte, il faut revenir en 2012 avec une situation très critique des clubs en Espagne. Bon nombre d’entre eux étaient alors en faillite. Au même moment, l’UEFA mettait en place le Fair-Play Financier. Javier Tebas en avait fait un pilier fondamental de sa présidence et ce sont les propres clubs, membres de LaLiga, qui ont approuvé cette norme. La situation était devenue intenable pour le football espagnol et les résultats du contrôle économique mis en place ont été immédiats marquant la fin des impayés aux administrations publiques et aux joueurs. La loi donne à LaLiga ce pouvoir de superviser financièrement les clubs comme c’est le cas en France avec la DNCG. La loi 39/2022 du 30 décembre 2022 a renforcé la confiance placée en LaLiga par le gouvernement pour remplir ce rôle » nous explique-t-on du côté du département du contrôle économique de LaLiga.

Ainsi les clubs ont appris à vivre et élaborer leur budget et recrutement avec cette contrainte imposée par la ligue espagnole. Cette limite salariale est assignée à chaque club en début de saison sur la base de leur budget.

« Le principe de base est d’anticiper les problèmes. On intervient donc à priori en limitant les coûts que peuvent engager les clubs en fonction des revenus. Le principal levier est la limite des coûts liés à l’effectif – salaires, frais d’agents, amortissement sur les transferts – que l’on appelle coste de plantilla. C’est fonction des recettes, des autres coûts structurels, des pertes éventuelles accumulées sur les années précédentes et de l’état de la trésorerie. On fixe donc une limite en début de saison et qui peut évoluer. Au-delà de cette limite les clubs ne peuvent plus enregistrer de joueurs. Si un club dépasse cette limite, il est en excès et alors des règles spécifiques s’appliquent pour enregistrer un joueur. Cela se fait sur la base d’un pourcentage d’économies générées via la sortie de certains joueurs de l’effectif » nous indique-t-on du côté de LaLiga.

« Pour les abonnements, on ne peut pas budgéter un montant supérieur à l’année précédente »

Le calcul de cette limite salariale repose sur une équation assez simple. Sont pris en compte les revenus du club auxquels on soustrait les coûts hors effectif. Mais la complexité réside dans les 110 articles de la norme sur l’élaboration des budgets.

Comment fonctionne le mécanisme de régulation économique de LaLiga ?