FC Bayern, l’architecture du modèle économique le plus solide d’Europe

Lors du dernier exercice écoulé, le FC Bayern a de nouveau engrangé de solides profits. Une bonne habitude que le club bavarois parvient à pérenniser tout en jouant toujours les premiers rôles au sommet du football européen. Eclairage.

27,1 m€ : c’est le montant des bénéfices nets encaissés par le FC Bayern à l’issue du dernier exercice. Une coquette somme – qui peut même paraître très élevée par rapport aux résultats nets affichés par la plupart des acteurs du football européen – qui ne constitue pourtant pas une anomalie pour le club bavarois. Depuis plus de 30 ans, le FC Bayern enregistre systématiquement un résultat bénéficiaire en fin d’exercice, série en cours malgré une crise du Covid-19 traversée entre-temps.

« Malgré des périodes mouvementées et un marché des transferts qui a atteint de nouveaux sommets, nous avons une nouvelle fois enregistré des revenus records et dégagé des bénéfices solides. Cela démontre la force et la solidité extraordinaire de notre club. Le FC Bayern n’est pas volatile. C’est un club stable » analysait dernièrement Jan-Christian Dreesen, CEO du FC Bayern, lors de la révélation des comptes 2024-25.

« Le Bayern a l’habitude de générer des résultats excédentaires. Il a accumulé plus de 220 millions d’euros de profits entre 2010 et 2020. Il a dégagé un excédent record de 52,5 millions d’euros en 2019 et en a d’ailleurs profité pour reverser deux mois de salaires en plus au personnel administratif » nous précisait Matthieu Llorca, Maître de Conférences-HDR à l’Université Bourgogne Europe.

« Nous ne dépensons pas plus que ce que nous gagnons. Cette attitude fait partie de notre philosophie et continuera de nous guider dans les années à venir. Le succès du FC Bayern est le résultat d’une communauté forte : des collaborateurs engagés, des partenaires et sponsors fiables, ainsi qu’une coopération constructive au sein du directoire et du conseil de surveillance » énonce comme formule magique Jan-Christian Dreesen.

« Le club dispose aujourd’hui d’un montant énorme de fonds propres. Rappelons qu’il a d’ailleurs remboursé avec 16 années d’avance son emprunt concernant la construction de l’Allianz Arena » corrobore Matthieu Llorca.

FC Bayern, un chiffre d’affaires record en 2024-25

FC Bayern, l’architecture du modèle économique le plus solide d’Europe