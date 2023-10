Salary cap : la (fausse) bonne idée pour accélérer le développement du football féminin ?

Par

Ces dernières semaines, plusieurs dirigeants britanniques ont affiché leur volonté d’introduire un hard salary cap au sein des deux premières divisions du football féminin anglais pour renforcer l’attractivité des deux compétitions. Une proposition qui peut surprendre à l’heure où le football féminin d’élite connaît un développement spectaculaire outre-Manche. Eclairage.

Tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes du côté de la Women’s Super League. Au cours des derniers mois, le championnat d’élite de football féminin anglais n’a cessé d’annoncer de bonnes nouvelles en matière de développement. Cela a commencé par la négociation d’un beau contrat de droits TV pour la période 2021-24 avec Sky et BBC à hauteur de… 24 M£, soit 8 m£ (9,2 m€) par saison. Et cela s’est poursuivi avec la prolongation du contrat de naming avec Barclays pour la période 2022-25 contre un investissement global de l’ordre de 30 m£ (35 m€) sur l’ensemble de la période.

Si ces revalorisations de contrat sont en accord avec la hausse d’engouement enregistrée en Grande-Bretagne pour le football féminin – la finale de la dernière Coupe du Monde opposant l’Angleterre à l’Espagne a enregistré un pic d’audience à 12 millions de téléspectateurs sur BBC One, les affluences en Women’s Super League ont progressé de… 267% durant la première partie de saison 2022-23, les clubs anglais organisent de plus en plus de matches de WSL dans leur antre principal à l’image de la section féminine d’Arsenal qui disputera 5 matches à l’Emirates Stadium en cette saison 2023-24…- certains débats et désaccords commencent à poindre au sujet de la trajectoire à suivre pour maintenir voire accélérer le développement du football féminin de haut niveau au pays.

Plusieurs dirigeants ont ainsi dernièrement exprimé leur volonté d’introduire un plafond salarial dur au sein des premières divisions pour amorcer une stratégie de développement durable et pérenne. « Je suis totalement convaincu de la nécessité de contrôler les coûts et de plafonner les salaires. Si on jette un coup d’œil à la WSL, l’an dernier, les quatre à cinq premiers du championnat ont accumulé une différence de buts de +166 ! Cela démontre une disparité dans la qualité du spectacle proposé parce que l’accès aux talents n’est pas égal en raison de l’absence d’un salary cap strict. Vous pouvez dépenser comme vous voulez en WSL » affirmait dernièrement Steve Parish, actionnaire et président de Crystal Palace, club occupant actuellement la quatrième place de Women’s Championship (D2 anglaise).

Les propos de Steve Parish font écho à d’autres prises de position vantant les vertus d’un potentiel salary cap. « Nous devrions envisager d’adopter une régulation financière beaucoup plus tôt dans le football féminin – par rapport à ce qui a été fait dans le football masculin – afin d’éviter que les écarts ne se creusent inexorablement […] On pourrait imaginer la mise en place d’un système similaire à celui adopté par les sports américains, avec l’instauration d’un plafond salarial rigide et la possibilité d’intégrer à l’effectif quelques designated players qui n’entreraient pas dans le calcul de ce plafond. Cela permettrait de freiner l’inflation des indemnités de transfert et des salaires – évolution qui contribue au creusement des inégalités entre les gros et les petits clubs. Des inégalités qui ne font qu’empirer et nuisent à la qualité des compétitions » indiquait ainsi au mois de juin dernier Francesca Whitfield, Directrice Analyse Financière à Manchester United, lors d’un sommet sur le développement du football féminin organisé par l’ECA.

Un moyen d’attirer de nouveaux investisseurs ?

Ce débat autour de l’instauration d’un capping salarial laisse songeur à l’heure où, en Europe, plusieurs syndicats de joueuses se battent pour instaurer ou relever le… salaire minimal en vigueur dans leur compétition.

Salary cap : la (fausse) bonne idée pour accélérer le développement du football féminin ?