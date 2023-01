Samba Digital lance TALENTISI : la première plateforme collaborative au service des organisations sportives

Par

16 janvier 2023 – Samba Digital est heureuse d’annoncer le lancement de sa nouvelle plateforme : TALENTISI, un espace de gestion de projets unique pour réunir nos clients, nos collaborateurs et notre réseau de talents internationaux.

La plateforme TALENTISI est née du besoin de changer la façon de collaborer entre une agence et ses clients afin de réduire les coûts, gagner en transparence, et réactivité pour déployer des actions à l’international. À travers TALENTISI, Samba Digital souhaite offrir le meilleur d’une agence Sport Marketing&Content combiné à l’agilité d’une plateforme.

Construite avec et pour nos clients, TALENTISI offre des fonctionnalités professionnelles de haut niveau afin de faciliter la gestion de projets :

1/ Un espace de collaboration centralisé : dépôt de brief, tableau de bord, suivi des tâches en cours, système de messagerie, espace de stockage des documents.

2/ Une base de +3000 talents (community managers, consultants digitaux, RP, designers…) pour réaliser des campagnes à travers le monde entier et faire évoluer les ressources de nos clients en toute souplesse, sans augmenter leurs effectifs ni leurs frais généraux.

3/ Un Responsable de Compte dédié à chaque client pour offrir un accompagnement personnalisé depuis le dépôt du brief jusqu’à la livraison de la mission.

« Nous sommes fiers de lancer TALENTISI pour démarrer l’année 2023. C’est l’objectif que nous avions en décidant de coter l’entreprise en bourse, déclare Frédéric Fausser, président et cofondateur de Samba Digital. Notre agence est tournée en permanence vers la création de valeur ajoutée pour nos clients, et ce notamment à travers des solutions technologiques. Après le succès de notre 1ère plateforme Sports Translate lancée en 2020, nous avions à cœur de créer un outil encore plus complet capable d’apporter efficacité et transparence, et de révolutionner la relation entre une agence et ses clients. TALENTISI est le compromis parfait entre simplicité et fonctionnalité, et nous sommes heureux de pouvoir la mettre dès aujourd’hui à disposition de nos clients et futurs clients. »

Résolument épurée, l’interface présente un design élégant et ses fonctionnalités sont très facilement accessibles afin de permettre la création d’un projet en quelques secondes. TALENTISI sera l’espace de collaboration idéal pour gérer tous les besoins de nos clients en matière de production de contenus et gestion de campagnes.

TALENTISI permettra ainsi d’accéder à nos services habituels sur l’ensemble des territoires couverts par Samba Digital :

Content Strategy

Community Management

Display, mobile & Social

Graphic & Designs

Video & Motion Design

PR & Influencers

Translation & Subtitling

Outdoor Advertising

Pour en savoir plus sur TALENTISI, veuillez nous contacter sur contact@sambadigital.com ou déposez directement votre brief sur notre plateforme en cliquant ici.

À PROPOS DE SAMBA

Fondée en 2018 aux États-Unis, Samba Digital accompagne les clubs et acteurs de l’industrie du sport et de l’iGaming dans leur stratégie d’internationalisation, en développant leurs audiences digitales.

L’entreprise est présente sur quatre continents : Amérique (USA et LATAM), Europe, Afrique et Asie. Samba Digital travaille avec les plus grands clubs et acteurs du football anglais (Liverpool, Tottenham, Manchester United, Chelsea…), du football français (Ligue 1, PSG, OM, OL, AS Monaco…), du football italien (Serie A, Juventus, Napoli…), du football allemand (Bundesliga, Eintracht, Bayern Munich…) et, depuis cette année, avec la Primeira Liga portugaise.

Samba Digital accompagne des acteurs issus de nombreux autres sports. Elle compte parmi ses clients les Orlando Magic en NBA, la Ryder Cup, la Formule 1, Roland-Garros, l’US Open, World Rugby, FIBA, etc. Basée au Portugal, Samba Digital possède également Sports Translate et Sport Influencers, deux plateformes destinées à l’industrie du sport, avec plus de 300 traducteurs et 5 000 influenceurs disponibles dans le monde entier. Sports Translate assure la traduction et l’adaptation de contenus dans 50 langues et dialectes et propose des services de sous-titrage et de doublage de vidéos.

Samba Digital est la première société de marketing sportif au monde à proposer un service de ce type, renforçant l’originalité de son modèle économique : être 100% flexible, sans aucune dette bancaire, avec une trésorerie confortable lui permettant d’autofinancer ses investissements.

Samba Digital est cotée à Euronext Lisbonne PTDGL0AM0003 MLSMB.

