« Acculturation aux enjeux du sport institutionnel et business » – Olbia Formation

Olbia Formation recrute sa 5ème promotion « Acculturation aux enjeux du sport institutionnel et business »

Vous souhaitez mieux appréhender l’environnement institutionnel et économique du sport ? Mieux comprendre les enjeux et les spécificités du secteur ? Constituer et/ou optimiser votre réseau ? Cette formation est faite pour vous.

Vous êtes cadre issu d’un secteur professionnel hors sport et désireux de travailler dans cet environnement ou vous êtes un professionnel travaillant dans un secteur d’activité en lien avec le sport et désireux de comprendre ses enjeux stratégiques, rejoignez la prochaine promotion.

Créée en 2020 et d’une durée de 5 mois, cette formation courte et mixant présentiel et distanciel, est rythmée par 7 sessions thématiques et autant de rencontres avec des experts de chaque domaine : le sport institutionnel, le sport professionnel, l’évènementiel sportif, le sponsoring et le marketing, l’innovation et les startups, le sport international, et l’industrie du sport.

Programme

Inscription

Plus d’information : https://www.olbia-conseil.com/olbia-formation/acculturation-secteur-sport/

Inscription : https://www.olbia-conseil.com/olbia-formation/acculturation-secteur-sport/formulaire-de-candidature/

Inscription impérative avant le 13 janvier !

Contact

Pour toute demande de précisions, n’hésitez pas à contacter le directeur d’Olbia Formation, Olivier Monna : oliviermonna[at]olbia-conseil.com – 06 81 58 60 05

Témoignages d’anciens

« La formation proposée par Olbia correspond à mes besoins, elle ambitionne de me permettre une reconversion dans mon secteur-passion, le sport, sans me demander de recommencer mon parcours à zéro. C’est un moyen efficace pour me mettre au bon niveau de connaissance du secteur et m’ouvrir auprès d’interlocuteurs clés qui pourraient se révéler importants dans mon projet de reconversion » Tancrède – Participant de la Promo 1