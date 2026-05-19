L’application mobile, maillon essentiel d’une stratégie B2B réussie

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De plus en plus d’organisations sportives déploient une application mobile dédiée à leur business club. Ce nouveau canal de communication s’inscrit désormais comme un instrument incontournable d’animation du réseau tout en générant des lignes de revenus incrémentales. Eclairage.

« Notre application mobile est devenue un véritable canal de communication à part entière. Grâce à cette solution, on envoie beaucoup moins de mails à nos partenaires. Cela nous permet d’isoler les flux et de mieux cibler nos communications. »

Voilà comment Vincent Manganiello, Directeur des Opérations du Castres Olympique, nous introduit le rôle joué par l’application mobile B2B, développée par Bundeling, dans l’animation du réseau de partenaires du club tarnais. Adoptée en début de saison 2025-26, cette application a été un véritable game changer dans la vie du business club du Castres Olympique, réseau réunissant désormais plus de 400 entreprises.

« Au Castres Olympique, on a pris pour habitude d’organiser régulièrement des petits-déjeuners ou des cafés matinaux auxquels on convie plusieurs dizaines de partenaires. Désormais, avec l’application Bundeling, on doit juste créer l’événement via le back-office et on obtient directement nos inscrits avec les coordonnées de tous les participants. La fluidité est au rendez-vous » illustre Vincent Manganiello.

« Quand on a commencé à s’intéresser à Bundeling, on recensait déjà un volume relativement important de partenaires. On cherchait alors à mieux structurer notre façon de travailler notamment sur la partie réseau. Nous recherchions aussi un solution digitale permettant à nos partenaires de s’inscrire à nos événements en quelques clics. On a vite compris que le produit développé par Bundeling constituait la solution idéale » précise pour sa part Johan Dufour, Directeur Commercial, Marketing et Communication du Boulazac Basket Dordogne, club de Betclic Elite utilisant Bundeling depuis trois saisons.

« Avant la mise en place de notre application JDA Connect, nos partenaires s’adressaient directement à notre Administrateur des ventes. En amont de chaque match, il recevait alors plusieurs centaines de mails pour valider les prestations. Avec l’élargissement du réseau, cela devenait ingérable. La mise en place de notre application a permis de fluidifier les process » abonde dans le même sens Samuel Usureau, Président Délégué de la JDA Bourogne Dijon Basket.

Un puissant canal de mises en relation

Face aux nouveaux besoins exprimés par les entreprises – dont notamment la volonté d’associer un ROI tangible à travers l’élargissement du réseau – les organisations sportives se doivent de développer les points de contact entre leurs partenaires. L’application mobile B2B constitue alors une solution idéale pour répondre à une telle attente.

« L’annuaire est pour moi le plus gros atout de notre application. Les membres de notre business club ont alors accès en quelques clics aux coordonnées de leurs pairs. Et ils peuvent directement s’envoyer des messages. Cette fonctionnalité plait beaucoup aux membres de notre réseau » nous explique Samuel Usureau. Lors d’une saison classique de Betclic Elite, la JDA Bourgogne Dijon Basket accueille 350 entreprises dans sa salle dont 110 sont membres du business club et ont donc accès à l’application mobile B2B.

« Par le passé, les dirigeants d’entreprise passaient systématiquement par nous pour recueillir les coordonnées d’autres membres du réseau. Désormais, ils y ont accès directement via l’application mobile. Cela accélère les mises en relation » confirme Vincent Manganiello. La fluidification des échanges, combinée à une augmentation des événements organisés en-dehors des jours de match, maximisent ainsi les opportunités de business entre membres du réseau.

« L’application mobile B2B transforme la relation partenaire en une expérience active 365 jours par an, et non plus limitée aux jours de match ou aux événements. Les entreprises y trouvent ce qu’elles recherchent avant tout : un retour sur investissement mesurable, qu’il soit business, réseau ou visibilité » décrypte Karl Lefranc, International General Manager chez Bundeling.

Une adoption rapide par les partenaires

Toutefois, le succès d’un tel canal dépend de son niveau d’adoption par les parties concernées. A titre d’exemple, en 2019, le Castres Olympique avait lancé une 1e version de son application mobile via un autre prestataire, sans obtenir le succès escompté.

« A l’époque, on manquait sans doute encore un peu de maturité sur le digital » nous confie Vincent Manganiello. Mais le club castrais n’a rencontré aucune difficulté particulière lors du lancement de sa nouvelle application conçue par Bundeling. « En quelques jours seulement, plus de la majorité de nos partenaires ont téléchargé l’application » certifie le Directeur des Opérations du Castres Olympique. Aujourd’hui, le club atteint un taux d’utilisation très conséquent, grâce notamment à l’accompagnement des équipes de Bundeling.

« Une application B2B répond à un usage déjà ancré : aujourd’hui, tout passe par le mobile. Plus de 95 % de la population est équipée d’un smartphone, et la majorité des interactions se fait via des applications, pas via des sites web » indique Karl Lefranc. « L’adoption de l’application est naturelle, à condition de proposer une vraie valeur : un accès simple et rapide au réseau, des opportunités business concrètes et un espace exclusif réservé aux partenaires » complète l’International General Manager de Bundeling.

L’accès à la billetterie ou encore la publication d’informations exclusives sont des bonnes pratiques qui favorisent le téléchargement et l’utilisation de l’application. Mais certains clubs n’hésitent pas à aller encore plus loin pour dépasser la barre des 90% d’utilisation.

« On va lancer sur le dernier match de la saison un concours de pronostics à destination de nos partenaires. Il faudra disposer de l’application pour pouvoir y participer. Plusieurs lots seront mis en jeu. Si le test est concluant, on généralisera le dispositif l’an prochain » nous expliquait il y a quelques semaines Samuel Usureau.

Pour exploiter le plein potentiel d’un tel outil, les organisations sportives doivent-elles dédier une ressource à l’animation de l’application mobile ? « Non, ce n’est pas ce que je recommande. L’un des objectifs clés de Bundeling est justement le gain de temps » nous répond catégoriquement Karl Lefranc. « Les clubs utilisent déjà plusieurs outils au quotidien (emails, WhatsApp, Teams…), ce qui finit souvent par disperser l’information et faire perdre du temps aux équipes. L’application vient justement apporter une solution simple : centraliser tous les échanges et les besoins dans un seul environnement, accessible à l’ensemble des services via un back-office partagé, avec des droits adaptés à chacun » complète ce dernier.

« L’application est vraiment très simple d’utilisation. C’est d’ailleurs un des facteurs qui favorise son adoption. Une fois que les partenaires ont leurs identifiants, ils peuvent très facilement accéder à leur profil pour mettre à jour leurs informations, publier des offres sur la marketplace ou encore s’inscrire aux événements. Ils sont autonomes dans l’utilisation de l’outil » confirme Johan Dufour. Le business club du Boulazac Basket Dordogne compte aujourd’hui près de 150 membres mais le club mise beaucoup sur l’application pour tendre rapidement vers les 200 entreprises.

De nouvelles lignes de revenus à fort potentiel

Quel investissement une organisation doit-elle consentir pour s’offrir une application mobile B2B ? Bundeling a su mettre en place une grille modulaire variant en fonction de la taille du réseau et des fonctionnalités déployées. Une flexibilité qui lui permet de travailler avec des acteurs très différents allant de très grands clubs européens engagés en Ligue des Champions à l’image du FC Barcelone, de la Juventus ou encore du Borussia Dortmund à des formations de basket ou de rugby de niveau régional. Bundeling compte à ce jour plus de 1 200 clients à travers l’Europe avec un rythme de croissance soutenu.

« Notre modèle est conçu pour s’adapter à la réalité de chaque structure. Concrètement, au-delà du setup initial, en moyenne, il faut compter un abonnement de quelques centaines d’euros par mois, incluant la plateforme, l’accompagnement et la personnalisation » nous précise Karl Lefranc.

Par ailleurs, l’application mobile B2B devient très rapidement un canal… rentable ! Au-delà des entreprises conquises et fidélisées grâce à cet outil, Bundeling a prévu dans sa solution des espaces de visibilité que les clubs peuvent commercialiser à leurs partenaires.

Certains clubs exploitent déjà au mieux de tels encarts à l’image du Castres Olympique qui en a fait une prolongation de son offre parrainage de match. « Groupama a parrainé dernièrement la réception du Stade Toulousain en TOP 14. On a complété notre dispositif classique par de la visibilité sur notre application mobile. Durant toute la semaine en amont du match, Groupama a bénéficié d’encarts avec un click-to-action renvoyant directement vers son site. A travers cette activation, notre partenaire est au plus près de nouveaux clients potentiels » nous décrit Vincent Manganiello.

« Les utilisateurs de l’application sont de plus en plus nombreux. Cela devient intéressant d’y vendre de la publicité auprès d’une audience très ciblée et qualitative à condition d’être intelligent dans le dispositif déployé. Mais cela peut devenir un support à très fort potentiel » conclut Vincent Manganiello. Voilà une raison supplémentaire de lancer son application mobile B2B.

Cet article a été rédigé par les équipes rédactionnelles d’Ecofoot en collaboration avec Bundeling. Pour aller plus loin sur le sujet, n’hésitez pas à consulter les études de cas Bundeling dans le sport.