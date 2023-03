Vers un mouvement de labellisation des politiques environnementales dans le sport ?

Par

De plus en plus d’organisations issues du sport professionnel français s’engagent dans une démarche de certification de leur politique environnementale. Quels sont les objectifs recherchés derrière une telle initiative ? Quels labels ou normes les organisations doivent-elles privilégier ? Ce mouvement traduit-il une montée en puissance générale du secteur sur les questions environnementales ? Décryptage.

Norme ISO 20 121 obtenue par l’Olympique de Marseille concernant l’exploitation de ses différents sites dont l’Orange Vélodrome, label Fair-Play For Planet attribué à plusieurs clubs professionnels français dont l’Olympique Lyonnais ou encore la Section Paloise, label engagé RSE de l’AFNOR décerné au Stade Français Paris… Les exemples de clubs certifiés ou labellisés pour leurs engagements environnementaux n’ont cessé de croître ces derniers mois au sein du sport professionnel français.

Un mouvement qui traduit autant une prise de conscience de l’importance des enjeux climatiques qu’une volonté de mieux communiquer sur ses engagements pour l’environnement. « Les clubs de sport se retrouvent dans la même situation que les entreprises classiques avec quelques années de retard. On leur demande de montrer qu’ils mènent des actions de manière sérieuse pour prendre en compte les enjeux environnementaux. Quand on veut prouver des choses, l’obtention d’un label est une solution. Cela permet de montrer un document officiel. Le club peut alors mettre en avant la réalisation d’un audit par un tiers de confiance et ainsi présenter officiellement où il en est dans ses démarches environnementales » nous explique Antoine Miche, Président de Football Ecologie France, association accompagnant les clubs de football dans leur transition écologique. « Sur les dernières années, on a assisté à beaucoup de signatures de chartes. Désormais, cela se calme un peu. Les clubs veulent maintenant passer à l’étape supérieure en cherchant à obtenir des labels ou des certifications. Ce sont des sujets plus complexes car les contrôles y sont plus rigoureux. Cela demande aussi des investissements financiers plus conséquents. C’est forcément plus engageant » décrypte notre expert des politiques environnementales dans le sport.

Les clubs professionnels engagés dans une telle démarche n’éludent d’ailleurs pas les enjeux de communication derrière l’obtention de tels labels. « Le début de notre démarche remonte à septembre 2020. Nous manifestions alors la volonté au club de mieux faire connaître notre démarche en faveur de l’environnement. Nos engagements sociaux et sociétaux bénéficiaient déjà d’une belle visibilité mais ce n’était pas le cas concernant notre politique environnementale. Pourtant, nous la conduisons avec tout autant de sérieux notamment dans la gestion du Groupama Stadium et de nos différents équipements. Nous avons alors identifié le label comme un levier permettant de fournir une preuve tangible de nos engagements » nous explique Maëlle Trarieux, Directrice RSE de l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien a depuis obtenu le label Fair-Play For Planet certifié « Engaged » en avril 2021 et est actuellement en plein processus de renouvellement.

Gare au greenwashing !

Si la démarche de certification est engageante pour une structure sportive, certaines initiatives peuvent néanmoins être assimilées à des effets d’annonce voire à des campagnes de greenwashing. C’est notamment le cas pour les clubs qui se lancent dans la certification de leur politique environnementale sans y réunir les prérequis.

Vers un mouvement de labellisation des politiques environnementales dans le sport ?