Comment le mail de bienvenue pose les bases d’une stratégie FRM durable ?

De trop nombreuses organisations sportives ne soignent pas assez le mail de bienvenue envoyé à un nouvel inscrit ou à un primo-acheteur. Pourtant, très souvent consulté, il constitue un élément essentiel pour bien entamer la relation fan-club. Décryptage.

« On n’a très rarement la possibilité de faire une deuxième première bonne impression. La première impression laissée est capitale. Si on se rate, la suite de l’histoire avec le fan peut alors être compliquée. Psychologiquement, on reste souvent bloqué sur sa première impression. »

Voilà comment Alexis Jablonski, Head of Customer Success Sport chez Arenametrix, résume l’important enjeu du mail de bienvenue pour une organisation sportive. Mail reçu après une création de compte ou une inscription à une newsletter, il est traditionnellement peu travaillé, et même parfois inexistant alors que cette communication est attendue par l’utilisateur.

« Le mail de bienvenue doit concrètement faire entrer le fan dans l’écosystème du club. On pourrait même parler de famille. Le fan doit immédiatement sentir le côté terroir et l’ancrage territorial du club » souligne Alexis Jablonski.

Par ailleurs, il est également très important d’adresser un mail de bienvenue aux primo-acheteurs. Car, très souvent, au sein d’une organisation sportive, le prospect rentre dans l’écosystème data du club par le biais de la billetterie. « Le primo-acheteur doit recevoir un message dédié, lui souhaitant par exemple la bienvenue au stade » précise Alexis Jablonski.

Quelles bonnes pratiques à adopter ?

Le timing est important dans l’exécution d’une campagne de bienvenue. Dans l’idéal, le premier mail doit être envoyé instantanément suite à l’action menée par l’utilisateur : création de compte, inscription à une newsletter, achat de billets ou de produits dérivés… « Il faut qu’il reçoive le mail au plus tard dans l’heure qui suit. Mais on conseille aux clubs qui travaillent avec nous de l’envoyer immédiatement grâce à l’automatisation des process » indique Alexis Jablonski.

Comment le mail de bienvenue pose les bases d’une stratégie FRM durable ?