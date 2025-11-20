Stade Toulousain, un actif premium

Par

La méthode des Discounted Cash Flows est très peu utilisée dans le monde du sport professionnel pour procéder à la valorisation des clubs. Pourtant, elle permet d’obtenir une estimation solide et rigoureuse quand elle est appliquée à des clubs bien gérés comme le Stade Toulousain. Décryptage.

« La valeur d’un bien est déterminée par ses profits futurs. C’est un principe de base en finance. Mais cela s’applique difficilement au monde du sport. » Voilà comment un professionnel de la finance, ayant déjà travaillé sur plusieurs dossiers dans l’univers du sport professionnel par le passé mais préférant garder l’anonymat, nous résume la difficulté d’appliquer la méthode des Discounted Cash Flows dans l’univers du sport.

Méthodologie pourtant plébiscitée par les professionnels de la valorisation, la méthode des DCF consiste à calculer la valeur d’une entreprise à partir des futurs flux de trésorerie actualisés. Elle repose ainsi sur la réalisation d’un rigoureux Business Plan auquel on affecte généralement plusieurs hypothèses pour obtenir une fourchette de valorisation. Un taux d’actualisation est alors appliqué aux flux de trésorerie dégagés qui dépend du niveau de risque. Enfin, une valeur terminale, à partir d’un taux de croissance, est calculée. La valeur d’entreprise est alors la somme des flux de trésorerie actualisés du BP auxquels on ajoute la valeur terminale.

« Dans la finance, on a tendance à vouloir tout estimer via la méthode des DCF. Mais, structurellement, dans le sport professionnel, les flux de trésorerie ont tendance à être négatifs. La méthode s’adapte mal à la réalité économique des clubs de football et de rugby » nous confirmait dernièrement Jérémie Israel, Partner chez Accuracy.

Ainsi, dans l’univers du sport professionnel, on a alors tendance à privilégier la méthode des multiples appliquée au chiffre d’affaires pour procéder à une première évaluation. « Cette méthode donne une indication de la popularité, de l’influence et de la notoriété d’un club. Car ce qu’on identifie comme valeur dans un club professionnel c’est sa capacité à générer de l’activité grâce à son réseau » nous résume notre contrôleur financier anonyme. « Cette méthode met en avant la capacité d’un club à générer du chiffre d’affaires. Et c’est souvent lié à la taille de sa ville et au dynamisme de son territoire » confirme Jérémie Israel.

Stade Toulousain, une valorisation via les DCF en phase avec d’autres méthodologies

Stade Toulousain, un actif premium