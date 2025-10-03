StadiumGO accélère son développement en Europe

Par

La start-up tricolore spécialisée dans le covoiturage événementiel, StadiumGO, a officialisé début septembre son premier accord d’envergure à l’international en nouant une collaboration avec la Swiss Football League. Un partenariat qui constitue une première étape dans sa stratégie de développement à l’international. Décryptage.

« StadiumGO a maintenant 5 ans d’existence et nous avons accompagné plusieurs dizaines d’organisateurs d’événements sportifs dans la mise en place de leur solution de covoiturage. On a en quelque sorte éprouvé notre modèle en France et on sait très bien ce qui fonctionne. On a désormais les épaules pour pouvoir dupliquer ce modèle sur d’autres marchés à l’international. »

Voilà comment Romain Lauvergnat, Co-Fondateur de StadiumGO, nous faisait part au mois de mars dernier de ses ambitions concernant le développement à l’international de sa jeune pousse. Quelques mois plus tard, son entreprise a concrétisé un premier accord d’envergure à l’étranger en officialisant début septembre une collaboration avec la Swiss Football League et son nouveau partenaire automobile Toyota.

« Les premiers contacts avec la Swiss Football League remontent au mois d’avril dernier » nous confie alors Romain Lauvergnat. A l’époque, la ligue suisse de football, représentant les 22 clubs des deux premières divisions du pays, cherchait à mettre en place des initiatives concrètes pour monter en puissance dans sa politique environnementale. « Bien souvent, la mobilité ressort parmi les sujets prioritaires au niveau environnemental » précise Romain Lauvergnat.

Très rapidement, la Swiss Football League a prêté une oreille attentive à la solution de covoiturage clé en main proposée par StadiumGO. D’autant que la start-up française a déjà fait ses preuves en matière de coopération avec une ligue sportive via son partenariat noué avec la Ligue Nationale de Rugby.

Par ailleurs, Toyota, nouveau partenaire de la Swiss Football League, a tout de suite été emballé par l’idée de venir parrainer une plateforme de covoiturage. « Toyota a été très tôt associé aux discussions pour définir les contours du projet, tant sur le plan tarifaire que sur les aspects fonctionnels » nous indique Romain Lauvergnat.

Cet alignement des planètes a permis à StadiumGO de signer le partenariat rêvé avec la Swiss Football League en finalisant un engagement de 3 ans, calqué sur la durée de l’accord de sponsoring avec Toyota. « C’est utopiste de penser qu’on va chambouler toutes les habitudes sur une seule et unique saison. C’est important d’avoir un engagement à moyen terme pour véritablement installer le covoiturage dans les habitudes » explique Romain Lauvergnat.

StadiumGO, partenaire idéal pour épauler la Swiss Football League dans la mise en place d’une solution de covoiturage pour ses supporters

Via cette collaboration, StadiumGO n’a pas simplement mis à disposition une plateforme de covoiturage à l’ensemble des acteurs du football professionnel suisse. La jeune entreprise tricolore accompagne également étroitement l’ensemble des acteurs dans la communication autour du dispositif en jouant un véritable rôle d’agence.

« La coordination est excellente au sein du football professionnel suisse. Le projet a été lancé le 04 septembre dernier et tous les clubs ont communiqué en même temps sur leurs supports digitaux. Le Swiss Football League a cette capacité remarquable à mobiliser tous les acteurs de son écosystème » fait ainsi remarquer Romain Lauvergnat. StadiumGO a par ailleurs fourni des kits de communication à chacun des 22 clubs concernés par le partenariat.

Au-delà du lancement, d’autres actions sont prévues par la Swiss Football League et Toyota afin de favoriser le recours au covoiturage tout au long de la saison. Un challenge a notamment été mis en place, entre le 1er septembre et le 31 décembre, visant à récompenser les 5 covoitureurs ayant le plus utilisé la plateforme durant cette période. Ces derniers peuvent ainsi gagner des récompenses telles que des places VIP pour une rencontre de Brack Super League ou encore des ballons officiels.

« Le classement n’est volontairement pas visible durant la période car on ne veut pas pervertir la pratique. On veut juste que le covoiturage devienne un réflexe pour les spectateurs se rendant régulièrement en voiture au stade. Les 5 lauréats auront donc une belle surprise en fin d’année » précise Romain Lauvergnat. Certains clubs ont par ailleurs décidé de décliner le challenge à leur niveau à l’image du FC Bâle qui récompensera ses trois fans les plus assidus sur la plateforme sur la même période.

Enfin, StadiumGO aide aussi la Swiss Football League mais aussi certains clubs à orchestrer des campagnes de paid ads sur les réseaux sociaux afin de promouvoir le covoiturage à leurs communautés. La start-up compte également communiquer auprès des propres membres de sa base CRM vivant à proximité de la Suisse. De quoi aider le football suisse à gagner en popularité sur les marchés frontaliers français.

Quelles futures étapes dans l’expansion internationale de StadiumGO ?

