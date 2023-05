Par

La direction du FC Barcelone a annoncé subitement mettre fin aux activités de sa chaîne, Barça TV, en ne reconduisant pas l’accord noué avec Telefonica et qui arrive à son terme le 30 juin prochain. Une décision qui est liée à la situation économique du club catalan mais également à la difficulté pour un club professionnel de transformer ses activités afin de devenir un média à part entière. Eclairage.

Les décisions sont radicales en ce moment du côté du FC Barcelone. Engagé dans une politique d’économies pour réduire le poids de sa dette mais aussi faciliter le financement de son projet de modernisation du Camp Nou ; le club catalan a indiqué fin avril mettre fin aux activités de sa chaine linéaire, Barça TV, à l’issue de l’accord conclu avec Movistar+ et qui arrive à son terme le 30 juin prochain. Une fin abrupte pour une aventure médiatique longue de près de 25 ans et qui laisse dans l’expectative environ 120 salariés.

« Pour le coup, je ne suis pas surpris de l’arrêt de cette chaîne. Le FC Barcelone n’est pas le premier club à mettre fin à une telle initiative. En France, à la fin des années 90, de nombreux clubs s’y étaient mis aussi puis ont cessé les activités de leur chaine. L’OL est le club qui a tenu le plus longtemps car il avait négocié un bon accord de distribution avec Canal + qui comprenait d’autres éléments. Mais les clubs ne réunissent pas des spécialistes de la TV dans leur organisation. C’est donc compliqué de pérenniser une telle aventure » analyse pour Ecofoot Sébastien Audoux, ancien Directeur des contenus digitaux sportifs de Canal +.

Selon notre spécialiste, les clubs professionnels européens ont eu trop tendance à se focaliser sur le sujet de la distribution en lançant leur propre chaîne sur la TV linéaire au lieu d’investir leurs ressources dans la production de contenus de haute qualité, nerf de la guerre pour connaître le succès à travers de tels projets. « On ne maîtrise jamais complètement la distribution d’une chaîne de télévision. On est toujours obligé d’aller taper aux portes pour signer des deals. Nous ne sommes plus à l’époque dorée où les acteurs du câble et du satellite se faisaient une concurrence folle pour réunir l’offre la plus pléthorique afin de se démarquer. Ils se souciaient d’ailleurs plus de la quantité que de la qualité en composant leurs bouquets. Ce temps-là est révolu » poursuit Sébastien Audoux.

Pourtant, en termes de stratégie de contenus, les organisations sportives disposent de la matière pour produire des programmes de qualité. Mais elles rencontrent souvent des difficultés à l’exploiter. « Quand on produit soit même les contenus, cela permet de maitriser son storytelling, de développer du brand content, de mettre en avant ses sponsors… Il y a un vrai potentiel mais les clubs européens n’ont jamais réellement su l’exploiter. Les chaînes des clubs n’ont jamais bénéficié d’accès privilégiés aux vestiaires par exemple. Finalement, il y a toujours une ambiguïté pour un club de savoir jusqu’à quel point il doit se considérer comme un média. Au final, tous les documentaires à succès en inside dans le sport ont été diffusés sur les grandes plateformes de type Netflix/Amazon ou par des acteurs traditionnels comme Canal + » indique Sébastien Audoux.

Le contenu est roi

Il existe néanmoins dans le sport des exemples d’organisations qui ont privilégié le contenu dans leur stratégie média.

Arrêt de Barça TV : la fin d’une époque ?