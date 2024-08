Par

Malgré un règlement financier plus contraignant par rapport à d’autres disciplines, les clubs de TOP 14 rencontrent des difficultés à engranger régulièrement des profits. Néanmoins, quelques bons élèves, non-adossés à un mécène, montrent la voie en alliant conquête de trophées et succès économiques.

« Aujourd’hui, les plus grands clubs de rugby disposent d’un budget annuel compris entre 35 et 40 m€. Le RCT compte évoluer dans ses eaux-là. Il faut donc parvenir à développer un modèle économique venant équilibrer un budget de cette dimension. Cela passe par un développement de l’ensemble de nos sources de revenus. » C’est en ces termes que François Pesenti nous résumait l’équation économique à résoudre pour le RC Toulon quelques semaines avant son départ de la direction du club varois.

Le RC Toulon est loin d’être le seul club à se creuser les méninges pour ramener ses comptes à l’équilibre. Lors de chaque exercice, un peu plus de la moitié des formations du TOP 14 affichent un résultat d’exploitation déficitaire. Pourtant, la LNR a instauré il y a une petite quinzaine d’années un règlement financier relativement strict, contraignant notamment ses clubs à respecter un salary cap dur, fixé à 10,7 m€ par saison jusqu’à l’issue de l’exercice 2026-27. Une mesure qui ne suffit pas à rendre tous les clubs excédentaires.

Le Stade Toulousain, roi des profits économiques

Quel profit économique pour les clubs de TOP 14 ?