VAFC, des nouveaux maillots qui marquent les esprits

Par

Grâce à des idées et opérations originales, le VAFC est parvenu à susciter un fort engagement autour de ses nouvelles tenues 2025-26. Des succès qui stimulent l’ensemble des activités du club nordiste tout en l’ancrant un peu plus dans son territoire. Décryptage.

Présenter sa nouvelle tunique lors d’un concert d’un artiste en vogue devant plus de 15 000 spectateurs. Ce n’est pas le FC Barcelone, connu pour ses ponts créés dans l’univers musical grâce à son partenariat avec Spotify, mais bel et bien le club de Valenciennes qui est parvenu à concrétiser une telle opération au mois de juillet dernier ! En plein concert lors du festival Les Nuits Secrètes, l’artiste Perceval a brandi le nouveau maillot domicile 2025-26 du VAFC, tout juste révélé 48h plus tôt !

« Nous savions que Perceval arrivait souvent sur scène avec des maillots de foot donc nous avons tenté notre chance ! Cette opération a pu être menée avec l’aide de la Responsable Communication du festival, Ambre-Charlotte Grattepanche » nous révèle Guillaume Grancourt, Chargé de Projets CRM et Marketing au VAFC.

Ce beau coup est également le fruit d’un partenariat bien construit entre le club valenciennois et l’un des plus grands festivals de musique du territoire. « Ce partenariat est né d’une volonté commune de valoriser les initiatives culturelles et sportives locales. Le VAFC et Les Nuits Secrètes partagent des valeurs de proximité, de convivialité et d’ancrage territorial. Suite à cette mise en relation, il était donc pour nous évident de s’associer à un tel événement » précise Guillaume Grancourt.

Des discussions ont ainsi été entamées entre les deux acteurs au mois d’avril dernier pour un démarrage des opérations dès le mois de mai. Une première activation d’ampleur a d’ailleurs eu lieu à l’occasion du dernier match à domicile de la saison 2024-25 du VAFC face à l’ASNL. Un blind test géant a alors été proposé aux spectateurs en avant-match, leur demandant de deviner des chansons issues de la programmation du festival. Avec à la clé des pass à gagner.

« Les supporters pouvaient participer en scannant un QR code affiché sur les écrans géants du stade, dans les points F&B ou boutique sur le parvis du stade et les réseaux sociaux. Niveau statistiques, c’est un des jeux qui a le mieux fonctionné de la saison ! Plus de 1 000 participants avec plus de 60% d’opt-in ont pris part au jeu en direct, ce qui représente un excellent taux d’engagement pour une première édition » avance Guillaume Grancourt.

Outre la révélation du nouveau maillot par Perceval, le point d’orgue de ce partenariat a été l’animation proposée par le VAFC lors du dernier jour de l’édition 2025 du festival. Le club était alors présent sur place pour organiser un tournoi de foot avec les campeurs souhaitant s’exercer au ballon rond. « C’est une animation que nous voyons habituellement très peu dans un camping de festival. Dès le début de ce partenariat, notre volonté n’était pas de faire de la « publicité » sur des supports de visibilité. Nous voulions être présents physiquement sur le site » décrypte Guillaume Grancourt.

Une initiative qui a connu un grand succès. Au bout de 1h30 de tournoi, le stand s’est littéralement transformé en DJ set de 3 heures rassemblant plusieurs centaines de campeurs avec des festivaliers portant des goodies distribués par le club. « Cela a été une super expérience ! Cela permet à certains publics éloignés du football de s’intéresser au VAFC » souligne Guillaume Grancourt.

Les maillots « Olive et Tom », l’autre gros coup de VA

Le VAFC a frappé encore plus fort pour ses nouveaux maillots away et gardien. Souhaitant rendre hommage au 25e anniversaire de l’implantation de Toyota, sponsor majeur du club, à Valenciennes ; le club s’est lancé avec son partenaire technique hummel dans la confection de maillots d’inspiration japonaise reprenant certains codes du célèbre manga Olive et Tom.

« Toyota, cela représente 5 000 salariés sur le territoire et de nombreux abonnés au club. L’histoire est forte avec la ville mais également avec le club. La marque est associée aux grandes heures du VAFC ces dernières années en tant que sponsor » nous précise Louison Auger, Directeur Général Adjoint du VAFC, pour expliquer la genèse du projet.

Pour matérialiser cet hommage, le club a alors cherché un clin d’œil subtil, en imaginant un maillot reprenant les codes de la culture japonaise. D’où cette source d’inspiration puisée dans Olive et Tom, manga puis dessin-animé ayant marqué toute une génération d’amateurs de football. Le V stylisé, remplaçant le logo traditionnel, rappelle ainsi les blasons des équipes du manga. Le maillot de gardien reprend quant à lui les codes iconiques de Thomas Price : orange vif et col blanc.

Mais le club ne s’est pas arrêté là dans son idée. Pour lancer au mieux ses nouveaux maillots, il a conçu un clip d’inspiration manga animé japonais des années 90 en collaboration avec l’école Rubika. Plusieurs étudiants ont travaillé 6 semaines sur ce projet à partir d’un brief initial. « A Valenciennes, on a la chance d’avoir sur le territoire l’une des plus grandes écoles de design graphique et de création animée » précise Louison Auger.

L’écho médiatique derrière ce reveal a été impressionnant. Outre les importants relais en France, différents médias américains, européens ou encore sud-américains ont évoqué le sujet. « Au-delà des titres sportifs traditionnels, on a eu des retombées presse dans des médias culturels et mode » souligne Louison Auger. « Cela nous a permis d’avoir un coup de projecteur plus large que d’ordinaire sur le club et ses activités communication & marketing. Cela montre aussi que nous sommes en capacité de valoriser les marques à nos côtés. S’engager auprès de VAFC, c’est l’assurance d’être bien mis en avant même si nous évoluons aujourd’hui en National » poursuit le Directeur Général Adjoint du club nordiste.

VAFC : des opérations qui dynamisent l’ensemble des activités du club

Contenu de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu masqué de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu réservé aux abonnés Pour lire l'intégralité de cet article, abonnez-vous ou connectez-vous. Déjà abonné ? Se connecter

VAFC, des nouveaux maillots qui marquent les esprits