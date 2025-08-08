LNB, un rebranding pour soutenir les hautes ambitions du basket professionnel français

Par

Engagée depuis plusieurs mois dans un profond travail de rebranding, la Ligue Nationale de Basket a révélé en début d’été la nouvelle identité de ses différentes compétitions. Une étape supplémentaire de franchie qui permet à la LNB de gagner en cohérence dans sa stratégie globale de marque et qui doit aider le basket professionnel français à séduire de nouveaux publics. Décryptage.

Après avoir adopté sa nouvelle identité institutionnelle il y a un peu plus d’un an, la Ligue Nationale de Basket a présenté à la mi-juin les nouveaux logos et identités graphiques qui seront adoptés par l’ensemble de ses compétitions à la rentrée prochaine. La couronne stylisée, prolongement du filet d’un panier de basket modélisé pour le logo de la LNB, est l’élément commun de cette nouvelle identité (graphique). Un nouveau nom, Elite 2, a également été adopté pour le deuxième échelon du basket professionnel français, renforçant la cohérence globale et la lisibilité entre les différents championnats.

« Une nouvelle stratégie implique de reposer des fondations solides, et cela passait par une analyse profonde de nos marques. Jamais auparavant la LNB n’avait mené un tel travail de fond. Nous avons voulu moderniser notre image, la rendre plus attractive pour nos partenaires, le public et les joueurs, tout en construisant une nouvelle narration capable de capter une audience élargie » nous précise Fabrice Jouhaud, Directeur Général de la LNB.

Cette nouvelle identité a pour objectif de sublimer le style de jeu à la française, « un subtil équilibre entre spectacle, intensité, urbanité et passion populaire » nous précise-t-on au sein de la LNB. Avec un objectif clair en tête : devenir la ligue de référence en Europe d’ici 2028 ! « On veut faire de la France une scène incontournable du basket mondial, où le jeu est à la fois spectacle, culture et lien social » renchérit Fabrice Jouhaud.

Nouveaux logos et noms adoptés par les championnats de la LNB à compter de la saison 2025-26

Ce travail de rebranding a été entamé à un moment opportun puisque la LNB peut notamment s’appuyer sur la draft de Victor Wembanyama, la dynamique des Bleus (et des Bleues) aux Jeux Olympiques de Paris 2024 ou encore les résultats de très haut niveau obtenus par l’AS Monaco Basket et le Paris Basketball sur la scène européenne au cours des dernières saisons.

« Ce repositionnement vise à élargir nos cibles BtoC et BtoB, mais surtout à nous doter d’un socle solide pour construire l’avenir. Grâce à ce travail, nous pouvons désormais structurer d’autres projets majeurs, notamment dans le digital. Nous pouvons ouvrir de nouveaux espaces » souligne Fabrice Jouhaud.

Comment la LNB a conduit opérationnellement ce changement d’identité ?

Le projet global de rebranding de la LNB et de ses compétitions a été piloté par la direction de la communication et de la marque en lien étroit avec les autres directions de l’institution. « Nous sommes une petite équipe mais très soudée, avec beaucoup d’énergie, d’engagement et une vision très claire des étapes à franchir » nous explique Fabrice Jouhaud.

Dans un premier temps, l’agence Dragon Rouge a accompagné la LNB dans la refonte de son identité institutionnelle puis Elef Studio a pris le relais en étant impliqué sur la refonte de l’identité visuelle des différentes compétitions. « Ces deux agences ont été sélectionnées pour leur expérience reconnue dans le sport, notamment auprès de clubs et de fédérations. Ce sont des partenaires qui comprennent parfaitement nos enjeux d’image, de singularité et d’impact » ajoute Fabrice Jouhaud.

Les différents acteurs du basketball français, et notamment les clubs professionnels, ont également été tenus au courant des réflexions tout au long des étapes du projet. « Nous avons veillé à impliquer nos 36 clubs à chaque étape-clé. Ils ont même eu accès aux éléments graphiques plusieurs semaines avant le reveal public. C’était un risque, mais nous leur avons fait confiance — et nous avons eu raison : aucune fuite n’a eu lieu. Cela démontre une vraie appropriation collective et la capacité du basket français à avancer ensemble » analyse avec satisfaction Fabrice Jouhaud.

S’inspirer du modèle NBA sans le copier

Contenu de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu masqué de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu réservé aux abonnés Pour lire l'intégralité de cet article, abonnez-vous ou connectez-vous. Déjà abonné ? Se connecter

LNB, un rebranding pour soutenir les hautes ambitions du basket professionnel français