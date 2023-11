Par

L’AC Milan a enregistré l’an dernier pour la première fois depuis plus de 10 ans un résultat net excédentaire. Un retour aux profits qui est surtout dû aux bonnes performances sportives obtenues sur la scène européenne. Mais ses nouveaux propriétaires mettent tout en œuvre pour développer un modèle économique profitable à terme. Décryptage.

« L’AC Milan est un géant endormi. » C’est de cette manière que Gerry Cardinale, patron de RedBird Capital Partners, aimait décrire le club lombard avant son rachat. Le fonds américain a (encore) vu juste : en plus des très bonnes performances sportives obtenues sur le terrain, l’AC Milan a enfin renoué avec les profits !

Après avoir accumulé plus de… 500 m€ de pertes sur la période 2018-22, les Rossoneri ont ainsi retrouvé l’an dernier le chemin des profits, affichant un résultat net positif à hauteur de 6,070 m€. Un exploit financier qui correspond à la première saison de RedBird Capital Partners – et de ses associés dont les New York Yankees – en tant que propriétaires de l’AC Milan.

AC Milan : forte progression des produits d’exploitation

Dans le détail, l’AC Milan a enregistré une très forte progression de ses produits d’exploitation, franchissant pour la première fois de son histoire la barre des 380 m€, représentant une hausse de plus de 40% par rapport à l’an dernier.

AC Milan, retour aux profits