Le chantier de la rénovation des stades bientôt lancé en Serie A ?

Plusieurs (grands) clubs transalpins manifestent depuis plusieurs années leur volonté de se doter d’un stade moderne afin d’accroître leurs revenus et d’améliorer leur compétitivité à l’échelle européenne. Mais, jusqu’à présent, très peu d’entre eux sont parvenus à concrétiser un tel projet. La co-organisation de l’EURO 2032 devrait néanmoins permettre aux différents porteurs de projet de réaliser prochainement des avancées significatives grâce à l’appui des pouvoirs publics.

Inter Milan, AC Milan, AS Roma, Lazio, SSC Napoli… ces différents grands clubs de la péninsule italienne partagent un point commun : ils ont tous échafaudé ces dernières années un voire plusieurs projets de modernisation ou de construction d’un nouveau stade sans être parvenus à réaliser des avancées significatives.

Un constat qui explique la vétusté des stades italiens. A l’heure actuelle, en Serie A, les clubs jouent dans des enceintes dont la moyenne d’âge est de… 61 ans ! La dernière grande vague de modernisation des enceintes sportives dans la botte italienne remonte à l’organisation de la Coupe du monde 1990. Et les projets concrétisés à l’époque n’étaient pas tous de grandes réussites : de nombreux stades ont été surdimensionnés pour l’occasion engendrant ensuite des difficultés pour les clubs résidents à bien exploiter de tels édifices.

Mais pourquoi les clubs italiens rencontrent-ils autant de difficultés à faire éclore leur projet ? « En Italie, quand vous voulez construire quelque chose de nouveau et d’important, vous faîtes toujours face à de multiples obstacles : de la bureaucratie à l’absence de comité, en passant par des coûts qui augmentent toujours significativement après la phase des estimations ou encore des querelles politiques… Par exemple, à Rome ou à Milan, vous avez deux grands clubs dans chaque ville. Aucun maire ne veut être accusé d’avoir favorisé une équipe par rapport à l’autre sinon il en paiera les conséquences lors de la prochaine campagne électorale. C’est absurde mais c’est la manière dont fonctionne l’Italie » nous explique Francesco Caremani, Journaliste et Editeur en chef du média en ligne thesportlight.net.

« Le fait que certains stades aient été déclarés « monument national » n’aide pas non plus car cela génère d’innombrables contraintes architecturales et d’aménagement urbain notamment concernant la reconversion des stades actuels. C’est difficile dans des villes comme Milan ou Rome de trouver assez d’espace pour construire un nouveau stade sans savoir ce que deviendra l’ancien. Bienvenue dans le théâtre de l’absurde » ironise Francesco Caremani.

La Juventus : l’exception qui confirme la règle

Le chantier de la rénovation des stades bientôt lancé en Serie A ?