La NWSL prend son envol économique !

La direction de la National Women’s Soccer League, championnat d’élite féminin nord-américain, vient d’annoncer la conclusion de nouveaux contrats TV pour un montant record concernant les 4 prochaines saisons. Une négociation bien menée qui pourrait constituer un game changer dans l’économie du football féminin. Eclairage.

240 m$ (225 m€) ! C’est le montant des nouveaux contrats négociés par la National Women’s Soccer League pour la retransmission de ses rencontres lors des 4 prochaines saisons sur le marché américain. La NWSL est ainsi parvenue à multiplier par… 40 le montant de ses droits télévisuels par rapport à l’accord en cours conclu avec CBS.

Une correction de marché spectaculaire qui témoigne de la forte hausse d’intérêt des Américains pour le football au féminin en général et la NWSL en particulier. Lors de ce dernier cycle de 3 ans, qui va s’achever par la finale de l’édition 2023 opposant OL Reign au Gotham FC, la NWSL a accueilli l’arrivée de 3 nouvelles franchises et le staff de la ligue a triplé pour faire face à la croissance et hausse d’attractivité de la compétition.

En cette édition 2023, les affluences au stade ont globalement progressé de 32% avec trois franchises – SD Wave FC, Angel City FC et Portland Thorn FC – affichant une fréquentation moyenne supérieure ou proche de 20 000 spectateurs par match. Les audiences télévisuelles sur CBS ont également progressé de 18% lors du dernier exercice écoulé.