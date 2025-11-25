Partenariats, la tactique gagnante de l’ADA Blois Basket

Par

L’ADA Blois Basket a su fédérer au fil des saisons un vaste et fidèle réseau d’entreprises derrière le club. A tel point qu’il est obligé aujourd’hui de trouver de nouvelles solutions pour « déplafonner » son budget et renforcer ses ambitions sportives. Décryptage.

« Tout l’éventail du paysage politique et économique du Loir-et-Cher est présent à nos matchs au Jeu de Paume. C’est devenu le lieu idéal pour rencontrer des chefs d’entreprise, fidéliser une relation client ou tout simplement réseauter. » C’est en ces termes que Thomas Gilli Mourichon, Responsable Commercial de l’ADA Blois Basket, nous décrit l’atout numéro un du club blésois pour convaincre les entreprises de rejoindre l’aventure.

Une stratégie de partenariats qui fonctionne à merveille pour le club d’Elite 2. L’ADA Blois Basket réunit à ce jour très exactement 239 entreprises dans son réseau provenant de tous les secteurs d’activité : bâtiment, agroalimentaire, industrie, banque, assurances, transport, loisirs… La plupart des principaux acteurs de l’économie du Loir-et-Cher sont présents aux côtés du club – pour certains depuis de longues années – à l’image de l’enseigne E.Leclerc Blois ou encore de VSF, numéro un français de la négoce de pare-brise et de vitrages. « Le BTP au sens large est le secteur le plus représenté dans notre réseau. Il regroupe environ un tiers de nos partenaires. Mais le réseau est large et tous les secteurs économiques présents sur notre territoire en font partie » souligne Thomas Gilli Mourichon.

L’ADA Blois Basket a la chance d’évoluer sur un territoire où la concurrence n’est pas très intense en matière de sport de haut niveau. L’ADA est tout simplement le seul club professionnel de son département parmi les disciplines collectives majeures. « Une entreprise qui apprécie le sport et souhaite assister à un spectacle de haut niveau, c’est au Jeu de Paume qu’elle doit se rendre » renchérit Thomas Gilli Mourichon.

La bonne gestion économique de l’ADA Blois Basket renvoie aussi un gage de rassurance pour les entreprises. Depuis plus de 10 ans, le club dévoile un résultat positif – une rareté au sein du sport professionnel français. « Les entreprises qui sont à nos côtés savent qu’elles investissent dans une structure pérenne. On jouit d’une très bonne image » décrypte Thomas Gilli Mourichon. D’autant que le modèle économique du club ne repose pas sur un mécène ou une poignée de grandes entreprises. « Deux tiers de nos revenus B2B sont réalisés par un gros tiers de nos partenaires. Nous ne sommes pas dépendants de deux ou trois grosses entreprises » précise le Responsable Commercial de l’ADA Blois.

La salle du Jeu de Paume pleine à craquer en jour de match

Partenariats, la tactique gagnante de l’ADA Blois Basket