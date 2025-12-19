Angers SCO ou comment bâtir l’avenir du club par la RSE

Par

Au cours des dernières saisons, Angers SCO n’a cessé de structurer et de renforcer ses engagements sociaux et environnementaux, au point de faire émerger d’ambitieux programmes en cohérence avec les besoins de son territoire. Le club ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et souhaite faire de la RSE un axe majeur de sa stratégie de développement lors des années à venir. Décryptage.

« Aujourd’hui, la RSE n’est plus périphérique : elle est intégrée à toutes nos décisions, qu’il s’agisse de formation, d’événements, de partenariats ou de gestion d’infrastructures. Elle contribue à renforcer la marque Angers SCO, en associant nos valeurs sportives à des impacts concrets pour la communauté. »

C’est en ces termes que Jérome Negroni, nouveau Président du Directoire d’Angers SCO, nous résume la place qu’occupent désormais les sujets sociaux et environnementaux dans la vie du club. Des paroles qui sont suivies d’effets. A titre d’exemple, le club utilise en cette saison 2025-26 son espace principal de sponsoring maillot pour mettre en lumière l’Ecole Noir & Blanc, un des principaux programmes portés par son fonds de dotation.

« Angers SCO a fait de la RSE un axe majeur de sa stratégie de développement. Depuis la création de SCO Fonds de Dotation en 2019, nous avons structuré une démarche globale qui œuvre pour le bien-être dans trois domaines : santé, emploi et actions dans les quartiers de la ville d’Angers » complète Jérome Negroni.

Des actions tournées vers l’enfance

Au cours des dernières années, Angers SCO a structuré la plupart de ses principaux programmes sociaux autour de l’enfance. L’Ecole Noir & Blanc en constitue le meilleur exemple. A travers ce dispositif, le club accueille plus de 100 enfants du CE1 au CM2 dans les écoles du quartier de la Roseraie après la classe pour participer à des activités à la fois ludiques, sportives et culturelles tout en les sensibilisant à un fort engagement citoyen, au respect, à la solidarité et à la vie en communauté.

Mais ce n’est pas le seul programme ambitieux tourné vers l’enfance mené par le club. Angers SCO vise aussi l’inclusion par le sport à travers ses actions. Via par exemple son programme Les Enfants de la Balle, le club accueille chaque semaine plus de 30 enfants en situation de handicap au complexe d’Angers SCO Footsal pour participer à des séances avec les enfants de l’académie.

« L’objectif est simple : favoriser l’inclusion en réunissant lors d’une même séance des enfants en situation de handicap et d’autres enfants, afin de pratiquer ensemble le foot en salle et partager des moments de convivialité. C’est un véritable espace de normalité et de bienveillance, où chacun trouve sa place, apprend à coopérer et grandit aux côtés des autres » nous décrit Jérome Negroni.

Outre les actions en faveur de l’égalité des chances, de la santé, du bien-être, de la solidarité et de l’inclusion, Angers SCO n’oublie bien évidemment pas dans sa feuille de route RSE les sujets en lien avec la transition écologique. Le club a notamment réalisé un bilan carbone en 2024 lui permettant de prioriser des actions concrètes pour réduire son empreinte environnementale : promotion de la mobilité douce, meilleure gestion des déchets, réduction des consommations d’énergie, sensibilisation des publics aux bonnes pratiques environnementales et choix de partenaires/fournisseurs engagés dans des pratiques responsables. « Ces mesures structurent notre politique écologique et guident nos projets futurs, en cohérence avec notre engagement RSE global » ajoute Jérome Negroni.

Un engagement collectif

