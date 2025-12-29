Par

Club qui n’a cessé de (bien) se structurer au cours des dernières saisons, le Stade Rochelais a su en parallèle faire monter en puissance son pôle RH pour accompagner au mieux sa croissance. Un travail en continu que le club compte bien poursuivre pour contribuer à l’épanouissement de ses salariés. Décryptage.

« Au cours des dix dernières années, le Stade Rochelais a connu une augmentation importante de son nombre de salariés. La partie RH a forcément constitué un volet important du projet. Par exemple, très tôt dans sa structuration, le club s’est doté d’un responsable des ressources humaines. La gestion des ressources humaines est un point central dans la stratégie de développement du club. »

C’est en ces termes que Sylvain Rossetto, Responsable des Ressources Humaines et des Relations Sociales au Stade Rochelais, nous résume la place montante accordée aux sujets RH au sein des Maritimes. Il faut dire que la structure a bien grandi au cours de la dernière décennie. D’un simple club de PRO D2, le Stade Rochelais est depuis devenu un poids lourd du TOP 14, tout en diversifiant ses activités – avec notamment désormais un club évoluant en Elite 2 – pour solidifier son modèle économique.

Aujourd’hui, le Stade Rochelais réunit près de 200 salariés exerçant plus d’une trentaine de métiers différents. Le club est composé de 7 structures juridiques avec la mise en application de 5 conventions collectives et un dialogue social organisé autour de 3 CSE. Le pôle RH ne manque donc pas de missions dans la conduite de ses activités.

Un fonctionnement de mieux en mieux structuré

Stade Rochelais, un modèle inspirant de gestion des ressources humaines