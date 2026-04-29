Numérique

L’AS Monaco muscle sa stratégie digitale avec un nouveau site ambitieux

Publie le
as monaco nouveau site

Photo Icon Sport

Fin mars, l’AS Monaco a dévoilé son nouveau site institutionnel. Cette refonte doit permettre au club de la Principauté de satisfaire d’importants enjeux de fan engagement mais aussi de développement des revenus. Eclairage.

« Notre principal objectif est d’offrir à nos fans une expérience digitale premium. » Julien Michaud, Directeur Digital de l’AS Monaco, ne passe pas par quatre chemins pour nous décrire les enjeux liés au projet de refonte de site officiel dernièrement concrétisé par les Rouge et Blanc.

« Cela se traduit par la mise en place d’une plateforme plus stable, plus sécurisée et plus performante, tout en gardant une cohérence graphique et ergonomique avec les autres univers tels que la billetterie ou la boutique en ligne » nous précise le Directeur Digital.

Alors que la navigation sur mobile est devenue (largement) majoritaire dans le trafic recensé par l’AS Monaco, l’amélioration de l’expérience sur ce device a constitué l’une des pierres angulaires du projet.

A travers ce nouveau canal, l’AS Monaco cherche aussi à offrir une expérience proche des réseaux sociaux en y publiant directement des formats immersifs et innovants. « Nous avons par exemple intégré des web stories » précise Julien Michaud. Des web stories qui sont accessibles dès la home page du site.

Pour coller aux nouvelles attentes de consommation des fans, l’AS Monaco n’a pas oublié la partie data en renforçant l’accès à des statistiques individuelles et collectives plus poussées. Pour chaque joueur de l’effectif, il est désormais possible de connaître ses statistiques détaillées sur la saison en cours comme le nombre de tacles, de centres ou encore de tirs cadrés. « Nous avons aussi souhaité mettre davantage en valeur nos actions et engagements sociétaux grâce à des sections plus travaillées et engageantes » poursuit Julien Michaud.

Enfin, les enjeux business n’ont pas été occultés dans ce projet de refonte, bien au contraire. Le club de la Principauté a ainsi cherché à mieux intégrer ses différentes business units dans le parcours de ses communautés sur le site officiel. Par exemple, un rappel du prochain match avec un lien vers la billetterie est bien mis en avant sur la home page, sous le slider principal. Un bouton redirigeant vers la commande de maillot sur la boutique en ligne a aussi été inséré intelligemment sur chaque fiche joueur.

« Nous avons cherché aussi à renforcer les intégrations partenaires pour les rendre plus natives, mieux les valoriser et maximiser la visibilité des contenus sponsorisés » avance Julien Michaud.

Quelle organisation pour animer le site ?

Contenu de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio.

Contenu masqué de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio.

Contenu réservé aux abonnés

Pour lire l'intégralité de cet article, abonnez-vous ou connectez-vous.

A lire egalement

Articles populaires

asm clermont restauration stade asm clermont restauration stade
306
Enceintes Sportives

ASM Clermont Auvergne : le F&B au service de l’expérience spectateur
Ebitda - Ligue 1 - champion Ebitda - Ligue 1 - champion
296
Eco

Ligue 1 : qui est le vrai champion de l’EBITDA ?
Castres Olympique merchandising Castres Olympique merchandising
269
Merch'

Castres Olympique, les coulisses d’une activité merchandising en pleine croissance
ffr maximisation revenus ffr maximisation revenus
264
Eco

Comment la FFR maximise son chiffre d’affaires ?
DFCO événements d'entreprise DFCO événements d'entreprise
258
B2B

DFCO, champion des événements d’entreprise
paris fc groupe adp sponsoring paris fc groupe adp sponsoring
244
B2B

Paris FC, le pari gagnant du Groupe ADP dans le sport
Julien Delsenne interview Julien Delsenne interview
217
Eco

J. Delsenne : « L’environnement spécifique dans lequel évoluent les clubs impacte leur gestion financière »
Pionniers chamonix crm Pionniers chamonix crm
191
Marketing

Pionniers de Chamonix : comment générer plus de valeur grâce au CRM
Stade Toulousain modèle économique Stade Toulousain modèle économique
177
Eco

Stade Toulousain, anatomie d’un modèle économique gagnant
DM Agency - assistant graphique DM Agency - assistant graphique
173
Numérique

Digital Manager Agency, partenaire idéal pour gagner en efficacité dans sa stratégie Social Media
To Top
DMAGENCY_PopUpEntrée (1)