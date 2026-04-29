L’AS Monaco muscle sa stratégie digitale avec un nouveau site ambitieux

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Fin mars, l’AS Monaco a dévoilé son nouveau site institutionnel. Cette refonte doit permettre au club de la Principauté de satisfaire d’importants enjeux de fan engagement mais aussi de développement des revenus. Eclairage.

« Notre principal objectif est d’offrir à nos fans une expérience digitale premium. » Julien Michaud, Directeur Digital de l’AS Monaco, ne passe pas par quatre chemins pour nous décrire les enjeux liés au projet de refonte de site officiel dernièrement concrétisé par les Rouge et Blanc.

« Cela se traduit par la mise en place d’une plateforme plus stable, plus sécurisée et plus performante, tout en gardant une cohérence graphique et ergonomique avec les autres univers tels que la billetterie ou la boutique en ligne » nous précise le Directeur Digital.

Alors que la navigation sur mobile est devenue (largement) majoritaire dans le trafic recensé par l’AS Monaco, l’amélioration de l’expérience sur ce device a constitué l’une des pierres angulaires du projet.

A travers ce nouveau canal, l’AS Monaco cherche aussi à offrir une expérience proche des réseaux sociaux en y publiant directement des formats immersifs et innovants. « Nous avons par exemple intégré des web stories » précise Julien Michaud. Des web stories qui sont accessibles dès la home page du site.

Pour coller aux nouvelles attentes de consommation des fans, l’AS Monaco n’a pas oublié la partie data en renforçant l’accès à des statistiques individuelles et collectives plus poussées. Pour chaque joueur de l’effectif, il est désormais possible de connaître ses statistiques détaillées sur la saison en cours comme le nombre de tacles, de centres ou encore de tirs cadrés. « Nous avons aussi souhaité mettre davantage en valeur nos actions et engagements sociétaux grâce à des sections plus travaillées et engageantes » poursuit Julien Michaud.

Enfin, les enjeux business n’ont pas été occultés dans ce projet de refonte, bien au contraire. Le club de la Principauté a ainsi cherché à mieux intégrer ses différentes business units dans le parcours de ses communautés sur le site officiel. Par exemple, un rappel du prochain match avec un lien vers la billetterie est bien mis en avant sur la home page, sous le slider principal. Un bouton redirigeant vers la commande de maillot sur la boutique en ligne a aussi été inséré intelligemment sur chaque fiche joueur.

« Nous avons cherché aussi à renforcer les intégrations partenaires pour les rendre plus natives, mieux les valoriser et maximiser la visibilité des contenus sponsorisés » avance Julien Michaud.

Quelle organisation pour animer le site ?