Comment le TFC a transformé l’emailing en puissant levier d’engagement ?

Au cours des derniers mois, le Toulouse FC est fortement monté en puissance sur le canal de l’emailing au point d’en faire un puissant instrument d’engagement de ses communautés. Le club doit cette évolution à une refonte totale de son architecture digitale mais aussi à un levier désormais pleinement intégré à sa stratégie globale de marque. Décryptage.

« Historiquement, nos newsletters étaient très axées sur la billetterie, avec une approche assez basique : l’objectif était avant tout de vendre des places. Mais aujourd’hui, on a fait évoluer l’approche, car on a enfin les outils et les équipes pour aller plus loin. »

Voilà comment Margaux Lissarre, Digital Manager au Toulouse Football Club, nous résume l’évolution du club dans la gestion de ses newsletters et plus globalement de l’emailing. Il faut dire que le TFC a complètement transformé son écosystème numérique au cours des dernières saisons en menant une vraie politique de grands travaux.

Depuis 2020, le club a construit pas à pas sa nouvelle architecture en se dotant d’un SSO, en refondant ses sites web puis en connectant ses différentes sources de données via le déploiement d’une CDP (ndlr : Customer Data Platform) et, plus récemment, d’un data lake. Le club dispose également d’un outil CRM pour gérer la relation client.

Grâce à ses nouveaux outils, le TFC se situe désormais parmi les bons élèves de Ligue 1 en matière de développement digital. « Sans ce socle technologique, faire du CRM avancé aurait été comme bâtir une maison sans fondation. Maintenant que c’est solide, nos objectifs évoluent » nous précise Margaux Lissarre.

L’adoption de ces nouveaux outils permet au TFC de considérablement enrichir les relations avec ses communautés à travers les newsletters et de ne plus considérer ce canal uniquement comme un levier transactionnel. « L’idée n’est plus seulement de vendre des billets, mais de créer une vraie relation avec nos supporters. On veut les fidéliser en leur proposant des contenus qui résonnent pour eux. Pas seulement des promotions, mais des histoires, de l’émotion » avance Margaux Lissarre.

Le club cherche également à engager les fans en y intégrant régulièrement des jeux, des sondages ou encore d’autres mécaniques poussant à l’interaction. « On veut que nos newsletters soient attendues et non subies » complète la Digital Manager du TFC.

Un canal parfaitement intégré à la stratégie de marque

