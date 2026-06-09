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Limoges CSP, un modèle de transformation des activités B2B

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Ayant endossé la qualité de club à mission l’été dernier, le Limoges CSP a su faire évoluer ses activités B2B en conséquence au cours des derniers mois. Une transformation de son modèle qui répond pleinement aux attentes du marché. Les résultats sont au rendez-vous. Décryptage.

« Le Limoges CSP bénéficie d’un positionnement unique dans le paysage sportif français. Nous sommes à la fois une marque patrimoniale, un acteur économique majeur du territoire et un club capable de fédérer une communauté extrêmement engagée et passionnée. »

Voilà comme Thomas Jacquemier, Directeur Exécutif du Limoges CSP, nous introduit les facteurs clés de succès à la base de la nouvelle dynamique commerciale affichée par le club limougeaud. Un club qui a su au fil des saisons se conformer aux nouvelles réalités du marché et aux besoins exprimés par ses partenaires.

« Lorsqu’une entreprise rejoint le Limoges CSP, elle n’achète pas simplement de la visibilité. Elle intègre un réseau d’affaires, un lieu de rencontres et un vecteur de développement commercial. Nos partenaires viennent chercher de la notoriété, mais aussi des opportunités de business, de recrutement, de fidélisation de leurs clients et de mobilisation de leurs collaborateurs à travers l’atmosphère unique que dégage notre salle » nous précise ainsi Thomas Jacquemier.

Par ailleurs, l’été dernier, le Limoges CSP a fait évoluer ses statuts pour devenir une entreprise à mission, devenant ainsi l’un des premiers clubs professionnels français à endosser une telle qualité. Une évolution qui se répercute dans le déploiement de sa stratégie B2B.

« Nous donnons davantage de sens à notre lien avec les entreprises, au-delà des moyens financiers apportés. Devenir partenaire du Limoges CSP, c’est être accompagné dans ses valeurs, dans une volonté de valoriser et de combiner plus subtilement les savoir-faire locaux. Et c’est bénéficier de la capacité unique du club à sensibiliser, événementialiser, former, à être un véritable soutien et conseiller des politiques responsables et sociétales des entreprises sur des valeurs communes » nous explique alors Thomas Jacquemier.

La nouvelle orientation prise par le Limoges CSP séduit les entreprises. En seulement deux saisons depuis la reprise du club par Lionel Peluhet, le CSP est parvenu à ressembler plus de 300 entreprises, ce qui en fait l’un des plus importants réseaux B2B du sport professionnel de la région. Un réseau qui reflète parfaitement les équilibres de l’économie locale avec parmi les secteurs les plus représentés celui des services (12%), du bâtiment et des travaux publics (11%) ou encore la restauration et l’hôtellerie (9%).

« Nous observons également une progression des entreprises issues du numérique, de la transition énergétique et des services innovants, qui voient dans le CSP un outil efficace de développement de leur visibilité et de leur réseau. L’une de nos forces réside dans la diversité de notre portefeuille de partenaires, allant de la TPE locale aux groupes nationaux » complète Thomas Jacquemier.

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